L’actu musicale de la semaine: Ben Harper, The Kooks, ZZ Top et les autres

Depuis, à dire vrai, on avait un peu perdu sa trace au fil de ces expérimentations qu’il adore, mais qui l’avaient éloigné de son premier public: des albums avec le bluesman Charlie Musselwhite ( Get Up! et No Mercy in this Land en 2013 et 2018), un autre avec sa…mère Ellen ( Childhood Home , 2014), et même un album instrumental, Winter is For Lovers , voici deux ans. " C’est un peu comme le skateboard, dit-il, faisant référence à son autre obsession. Si vous voulez avancer, vous ne pouvez pas avoir peur de tomber en public. "

Le voici donc qui se relève avec un nouvel opus, baptisé Bloodline Maintenance et qui révèle, sinon un nouveau Ben Harper, du moins un Ben Harper différent: plus âgé (53 ans), abîmé par la vie. Et qui a composé ses onze titres avec, en tête, le fantôme d’un ami, le bassiste Juan Nelson, disparu voici un an. Il a d’ailleurs composé une bonne partie de l’album à la basse: " Cela m’a fait me sentir plus proche de lui ", lâche-t-il sobrement.

La mort, fatalement, rôde autour de Bloodline Maintenance , et plus particulièrement dans sa conclusion, avec le beau Knew The Day Was Comin’ et, plus encore, le sublime Maybe I Can’t , la perle qui vient conclure l’album.

Et nous rappeler l’importance du temps qui passe, ainsi que des petites choses de la vie. " C’est, précise-t-il, cette notion de mortalité, et des gens que nous avons perdus. Comme tout le monde j’espérais que la vie se déroulerait d’une certaine façon. Mais, aussi beau que tout cela puisse être, peut-être que rien, finalement, n’a d’importance au-delà de ces moments-là. "

Avec ses sonorités plus blues que rock, cet album vient prouver, aussi, qu’il n’a rien perdu de sa verve, ni de son sens du combat: avec le single We Need To Talk About It , il se penche frontalement sur la société américaine avec un texte qui évoque l’esclavage, et ses ramifications modernes, des sujets aussi explorés avec deux autres morceaux majeurs, Where Did We Go Wrong , et plus encore It Ain’s No Use . Du bon Ben Harper. Presque vintage.

Ben Harper, «Bloodline Maintenance», Pias.