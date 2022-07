"Lors des préparations de la tournée, j’ai décidé de passer plus de tests afin d’être certain d’être dans une bonne condition physique", a expliqué le chanteur au magazine Metal Hammer. "À ma surprise, mon médecin m’a écrit pour me déconseiller de partir en tournée, afin que je puisse passer plus d’examens médicaux."

La tournée, réalisée dans le cadre de la sortie de l’album "Still Sucks" sorti en 2021, devait démarrer le 1er août en Suède.

Limp Bizkit devait se produire le samedi 20 août sur la scène du Pukkelpop. Lundi, le groupe n’était plus mentionné dans la programmation, sur le site web du festival.