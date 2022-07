Gogol Bordello, icône punk de la scène underground, apparaît sur tous les fronts. Mercredi soir, le groupe était de passage près de chez nous, à Luxembourg .

L’occasion entre autres d’annoncer un nouvel album. Mais aussi de continuer à sensibiliser son public à la cause ukrainienne.

Les festivals de la semaine

C'est la saison des festivals

+ Lire notre compte rendu: Rock Werchter a célébré ses retrouvailles avec la foule, notre bilan (vidéo)

+ Lire notre compte rendu: Les cinq moments à retenir des Ardentes (vidéo)

Après Rock Werchter et Les Ardentes, place cette semaine au Dour Festival .

Nous avons déjà vécu deux premières journées excitantes et on vous invite à suivre le reste du festival en notre compagnie.

Le juke-box de la semaine

Au lit avec Harry Styles

L’Anglais célèbre sa 9esemaine en tête du Top 100 (Bilboard) avec As it Was en sortant un nouveau clip.

Le retour surprise de a-ha

On les pensait définitivement rangés au placard mais les Norvégiens de a-ha dont personne n’a oublié le fameux Take on Me , refont parler d’eux!

Un troisième pour Charlie Puth

Dans un autre style, Charlie Puth a annoncé la sortie de son troisième album le 7 octobre sobrement baptisé Charlie .