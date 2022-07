Les cinq moments à retenir des Ardentes 2022

1. Damso, la classe

Le rappeur bruxellois qu’on ne présente plus a performé vendredi au coucher du soleil devant une foule qui s’étendait à perte de vue.Commençant par des morceaux de rap pur de ses premiers albums comme le titre Périscope , Damso a ensuite enchaîné avec ses chansons récentes et plus ensoleillées comme ces collaborations avec Angèle ou Aya Nakamura.Son charisme et sa prestance sur scène impressionnent toujours autant sans qu’il ait besoin de se forcer.

2. Tyler the Creator, la claque visuelle

Une colline montée de toutes pièces au milieu de la scène, des paysages de forêts diffusés sur les écrans géants, des flammes, des explosions et de la fumée, c’est tout ce qui était prévu pour le show spectaculaire de Tyler the Creator vendredi soir. Son univers déjanté, ses paroles absurdes mais entraînantes, sa voix rauque et sa personnalité explosive ont conquis le public du rappeur californien.

3. Pnl, la déception

Tête d’affiche de la journée de samedi, les tant attendus deux frères de Corbeil-Essonnes en Île-de-France sont arrivés sur scène avec 45 minutes de retard. Après 40 minutes de concert et huit morceaux, ils ont dit au revoir au public médusé. Bien que l’ambiance fût au rendez-vous pour tous leurs titres comme Au DD et Blanka , les critiques des spectateurs ont fusé sur les réseaux sociaux tout le week-end, frustrés et déçus par cette prestation réduite de moitié.

4. Konbini Forcing Club, la belle découverte

Programmés par le média Konbini et l’agence Back in the days, une trentaine de rappeurs, plus ou moins connus, se sont succédé pendant quatre jours sur la scène Forcing Club. Certains ont pu rencontrer leur public, d’autres s’amuser sur scène comme le Bruxellois Geeeko, arrivé sur scène avec une caméra accrochée à la ceinture filmant son visage ou le Rennais Lujipeka qui a traversé la foule sur un bateau pneumatique.

On retiendra également les prestations de Joanna, Bianca Costa, Bakari ou Bekar.

5. Sexion d’Assaut, le moment nostalgie

Dix ans après la séparation du groupe, la Sexion d’Assaut s’est reformée pour une tournée de quelques festivals cet été.Gims, Black M et leurs acolytes ont fait un retour triomphal jeudi soir. Interprétant leurs tubes Avant qu’elle parte , Ma direction ou Casquette à l’envers , ils étaient accompagnés par les voix des milliers de festivaliers qui ont grandi en les écoutant, heureux de revivre leurs années collège le temps d’une soirée grâce à eux.