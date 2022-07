Rock Werchter 2022: The Killers réalisent le rêve d’un fan avant des Red Hot Chili Peppers décevants

C’était la fête pour The Killers! ©@robloud

Assez lisse et distant pendant la première partie du concert, le leader Brandon Flowers s’est soudainement déridé en invitant un festivalier à monter sur scène pour jouer de la batterie.

Julien a pu vivre les quelques minutes plus plus intenses de sa vie en s’emparant des baguettes de Ronnie Vanucci Jr. pour jouer For Reasons Unknown avec le groupe.Brandon Flowers, tout de même un peu inquiet — "Tu es sûr que tu peux le jouer?" , lui demandera-t-il — a vite vu ses craintes balayées: Julien a assuré!

Les Red Hot Chili Peppers pas dans leur assiette

Puis ce fut au tour des Red Hot de prendre possession de la scène. Longtemps incertain , le groupe d’Anthony Kiedis n’a manifestement pas pu jouer comme il en a l’habitude. En débutant par un instrumental, Kiedis absent de la scène, ça commençait mal… Puis le chanteur est enfin apparu mais moins fringant qu’on aurait pu l’imaginer.

Anthony Kiedis n’était pas dans sa forme habituelle. ©EdA Mathieu Golinvaux

Heureusement que le bassiste Flea et le guitariste (formidable John Frusciante de retour au sein du groupe) étaient en forme et ont pu combler les absences de leur chanteur. Mais ça n’est pas avec des démonstrations instrumentales qu’on rend un concert flamboyant.

Côté musique, on retiendra quelques titres qui fonctionnent toujours comme Californication , Give It Away , By the Way ou Under the Bridge mais pour le reste…Ce concert ne restera pas dans les mémoires ou alors pour de mauvaises raisons.Espérons pour les fans qu’Anthony Kiedis retrouve du peps d’ici vendredi et le Stade de France.