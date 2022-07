Changement de visage pour Rock Werchter: les rockeurs du jeudi et les métalleux du vendredi ont laissé la place à un public un rien plus jeune venu transpirer au son de groupes comme Måneskin, Twenty One Pilots ou Imagine Dragons.

Les Italiens de Måneskin, programmés assez tôt dans la journée sur la scène principale, ont enflammé la plaine , la laissant un peu hagarde.

Måneskin à Rock Werchter. ©EdA Mathieu Golinvaux

Juste après, sous le toit de The Barn, l’Américaine Phoebe Bridgers signait une prestation très appréciée du public. Elle n’a pas mâché ses mots envers son pays d’origine: "My country’s fucked up" , a-t-elle lancé, dénonçant la récente révocation du droit à l’avortement par la Cour suprême des États-Unis. "Je suis heureuse d’être dans un pays qui a des soins de santé décents" , a-t-elle déclaré.

En début de soirée, la Gantoise Charlotte Adigéry a, tout comme Charles la veille , relevé le défi de remplacer au pied levé un artiste déprogrammé en dernière minute (Clairo).Avec son complice Bolis Pupul, ils ont bien enthousiasmé le KluB C.

Imagine Dragons, l’hommage aux Ukrainiens

La divine Jorja Smith a pris possession de The Barn et n’a laissé personne indifférent.

Jorja Smith à Rock Werchter. ©EdA Mathieu Golinvaux

En guise d’apéritif, Twenty One Pilots a bien chauffé le public pour Imagine Dragons.Arrivés cagoulés, le duo américain a rapidement été rejoint par des musiciens qui ont apporté plus de profondeur à un groupe qui en avait bien besoin pour tenir une scène comme celle de Werchter.

Twenty One Pilots à Rock Werchter. ©EdA Mathieu Golinvaux

En fin de soirée, Imagine Dragons s’est emparé de la grande scène pour clore cette troisième journée de festival Rock Werchter. Durant son set, le groupe américain a tenu à rendre hommage au peuple ukrainien: "Cette chanson est pour le peuple d’Ukraine" , a lancé le chanteur Dan Reynolds avant de reprendre Forever Young d’Alphaville, impressionnant hommage aux couleurs du drapeau ukrainien.

Imagine Dragons à Rock Werchter. ©EdA Mathieu Golinvaux

Le groupe a bien évidemment joué ses tubes tout au long du concert, enflammant le public. Demons et, en guise de clôture, Radioactive ont fait vibrer la plaine.

Ce dimanche, les Red Hot Chili Peppers devraient baisser le rideau. Incertains après avoir annulé un concert à Glasgow vendredi , certains membres du groupe californien ont été aperçus par des fans à Bruxelles, samedi.L’un d’entre eux, Chad Smith a même confirmé: "Nous jouerons à Rock Werchter!" .