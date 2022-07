Rock Werchter 2022: Måneskin a contaminé la plaine

Le leader de Måneskin, Damiano a mis la plaine de Rock Werchter dans sa poche. ©EdA Mathieu Golinvaux

Ce samedi, Måneskin, dans un autre style, a fait la même chose.Souriants, généreux et sautillants, ils ont entamé leur set avec Zitti e buoni (oui, le titre vainqueur de l’Eurovision 2021) et enchaîné avec un autre titre en italien, In nome del padre , chanté à l’unisson par les fans de la première heure.

Ça s’arrêtera malheureusement là pour le répertoire en italien mais qu’importe puisqu’avec Mamma Mia , le groupe a trouvé un entre-deux satisfaisant.

Leur traditionnelle reprise de Beggin (celle qui leur a fait comptabiliser plus d’un milliard de streams) et l’affaire est dans le sac! Sur scène, les quatre copains prennent aussi un pied monstrueux.Damiano interpelle le public pendant que le guitariste Thomas gratte comme un fou et se jette dans la foule.La bassiste Victoria n’a pas ménagé pas ses efforts, allant jusqu’à traverser la foule.

Les fans de Måneskin seront entendus! ©EdA Mathieu Golinvaux

Achevant leur set par la reprise de I Wanna Be Your Dog des Stooges et I Wanna Be Your Slave , les Italiens ont, comme à leur habitude, fait monter leurs fans sur scène, perturbant quelque peu la sécurité.That’s only rock’n’roll, babe!

