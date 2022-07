Werchter: les Red Hot Chili Peppers incertains pour le festival

"En raison d’une maladie, RHCP ne pourra pas se produire à Glasgow ce 1er juillet, peut-on lire sur le réseau social Twitter. Nous travaillons sur une nouvelle date. Veuillez conserver vos billets et attendre plus d’informations prochainement. Le groupe aime l’Écosse et est profondément déçu de ne pas pouvoir assurer le spectacle. Merci pour votre compréhension."

Ce vendredi matin, aucun message officiel ne faisait mention d’une possible annulation de la venue des Red Hot Chili Peppers à Werchter.

Hier jeudi, Metallica avait finalement confirmer qu’ils se produiront à Werchter malgré que l’infection au coronavirus d’un "membre de la famille" n’ait contraint le groupe américain d’annuler un concert en Suisse, mercredi.