Rock Werchter 2022: Pearl Jam ressuscite un public pétrifié par le froid

LIRE AUSSI | « Aurevoir à un ami », quand Rock Werchter rend hommage à Arno (vidéo)

La pluie et le vent n’ont pas ménagé les festivaliers qui ont gardé le sourire malgré le froid. ©EdA Mathieu Golinvaux

Pourtant, un peu avant, les frangines de HAIM avaient tout fait pour réchauffer l’atmosphère avec leur rock un peu poisseux.

De l’énergie à revendre pour le trio de frangines de Haim qui n’a pas ménagé ses efforts pour secouer la plaine. ©EdA Mathieu Golinvaux

Toutes trois en soutien-gorge noir et pantalon en cuir, elles enchaînent leurs tubes: My Song 5 , Want You Back , 3 AM , Gasoline …Et entre chacun, elles prennent la parole et s’amusent avec le public qui passe un bon moment.

Juste après, le public se rue littéralement vers le KluB C où doit se produire Cigarettes after Sex .

Ambiance plus que feutrée avec Cigarettes After Sex: on a presque peur de déranger. ©EdA Mathieu Golinvaux

Il n’y aura pas de place pour tout le monde pour venir écouter le son éthéré du trio emmené par Greg Gonzalez.Un set en douceur et un light show aussi sombre que la musique proposée. Affection , Nothing’s gonna Hurt You Baby , Sunset … C’est doux, c’est beau mais on s’ennuie un peu.Mais, dehors, la pluie commence à tomber poussant les festivaliers à rester à l’abri sous la tente.

Pixies, Beck, Pearl Jam: les «vieux» sont invincibles

Mais l’appel du rock est plus fort que tout et quand on a payé sa place cher et vilain, on veut en voir un maximum.Direction donc la Main Stage, les pieds dans la boue et la tête plus ou moins au sec sous un poncho publicitaire.

Mais avant d’écouter les PIxies de Black Francis, les organisateurs ont voulu rendre un hommage à Arno en diffusant une de ses prestations sur les écrans géants de la grande scène.Applaudi comme il se doit, le regretté Ostendais jette un dernier regard souriant vers la foule.Joli clin d’œil!

Impassible comme à son habitude, le leader des Pixies se fout complètement de la foule détrempée: il n’est pas là pour interagir avec le public mais bien pour lui donner sa dose de punck-rock.

Impassible Black Francis n’a rien communiqué à son public à part le son un peu gras des Pixies. ©EdA Mathieu Golinvaux

Avec un set mêlant les tubes d’hier ( Here Comes Your Man , Gigantic , Where is My Mind ) et de compos plus récentes, le groupe semble prendre du plaisir mais ne veut pas le communiquer au public.Voilà qui ne va pas réchauffer l’ambiance!

Par contre, sous le toit de The Barn, Beck est bien décidé à faire oublier son retard et à faire danser les gens.Costume rayé, ample débardeur blanc, bijoux dorés et bob jaune sur la tête, le Californien bondit d’un bout à l’autre de la scène.

Beck, bob jaune vissé sur la tête, a voulu rattraper le temps perdu en enchaînant les titres avec une énergie non feinte. ©EdA Mathieu Golinvaux

Semblant vouloir rattraper le temps perdu, il enchaîne les titres: Devil’s Haircut , Dreams , The Valley of the Pagan , Wow et enfin Loser , repris en chœur par une foule conquise.

Beck change de look, tout de blanc vêtu, il accorde une pause à ses musiciens et empoigne la guitare sèche pour une série de titres acoustiques.L ost Cause et la reprise de Everybody’s got to Learn Sometimes qui figure sur la BO d’ Eternal Sunshine of the Spotless Mind apparaissent comme un moment suspendu avant de clore avec énergie et un Where It’s At déchaîné.

Pearl Jam généreux et touchant

Il aura ensuite fallu attendre plus de deux heures avant d’applaudir Eddie Vedder et les siens.Face à une foule pétrifiée par le froid, la tâche de Pearl Jam ne va pas être simple.Mais d’emblée, la générosité du groupe brise la glace et entonne, non sans humour, une reprise de Rain (des Beattles) suivie d’une autre des Ramones, I Believe in Miracles !

Et il a raison d’y croire: le public, réchauffé par tant d’attention se met à bouger et à chanter.D’autant qu’en ce 30 juin, Eddie Vedder ne peut s’empêcher de se remémorer le drame du Roskilde Festival survenu le 30 juin 2000 lorsqu’au cours de leur prestation, neuf festivaliers ont perdu la vie suite à une bousculade. "Je veux être sûr que vous allez bien , explique le chanteur entre deux morceaux. Si l’un d’entre vous ne se sent pas bien qu’il fasse un signe et on arrêtera tout pour lui venir en aide.Faites attention à vos voisins éphémères et à vos amis!"

Eddie Vedder et son groupe Pearl Jam ont donné une leçon d’humanité et de rock. ©EdA Mathieu Golinvaux

Les solos de guitares (notamment sur Ten ) de Mike McCready clouent le bec aux détracteurs du groupe.Chez Pearl Jam il n’y a aucune volonté de sonner "jeune", seulement une furieuse envie de jouer "sa" musique avec brio et panache. McCready Survole sa gratte, la coince dans sa nuque et montre l’étendue de sa maîtrise.

La setlist déroule: de Corduroy au somptueux Even Flow , le groupe pioche dans ses albums, varie les plaisirs.Une ballade acoustique ( Elderly Woman Behind the Counter in a Small Town ), un pur morceau estampillé Pearl Jam ( Jeremy ) avant de finir par le traditionnel Alive et la reprise de Neil Young, Rockin’in the Free World . De quoi laissant les festivaliers à la réflexion…

LIRE AUSSI | « Aurevoir à un ami », quand Rock Werchter rend hommage à Arno (vidéo)