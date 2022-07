Rock Werchter 2022: avant Metallica, nos trois coups de coeur-découverte

Charles a pris possession de Rock Werchter en début d’après-midi. ©EdA Mathieu Golinvaux

Un peu plus tard, au KluBC c’est la Norvégienne Girl in Red qui a pris possession du public. Dans un chapiteau plein à craquer, celle qui a déjà foulé les scènes de Glastonbury et des Eurockéennes n’a pas manqué d’énergie.

Vêtue d’un simple t-shirt kaki et d’un jean noir, sans autre artifice que son charisme et sa voix, elle a enchaîné les titres: You Stupid Bitch , Girls, We Fell in Love in October, Serotonin , Dead Girl in a Pool , I Wanna Be Your Girlfriend … Tellement bien sur scène, elle a fini par oser un crowgsurfing avant de remonter sur scène avec une énergie déconcertante.

Changement de style lorsque les quatre gars de Parcels se sont emparés de la salle.Regroupés au milieu de la scène pour jouer leur pop-funk délicieusement groovy, ils ont très vite emballé le public.

Petite moustache et singlet blanc, Parcels a démontré qu’ils étaient bien plus qu’une bande gars avec un super look. ©EdA Mathieu Golinvaux

Petite moustache, singlet blanc, fringues vintage et bijoux de cou: leur look s & séduit autant que leur sourire et leur groove.Visiblement heureux d’être là, ils ont partagé cette joie, transformant le chapiteau en club seventies rutilant.

Mais, il ne faut pas se leurrer, la plaine majoritairement vêtue de t-shirts noirs n’avait qu’un nom en tête: Metallica qui a confirmé sa présence et prendra possession de la scène principale vers 22h40 vu que le groupe Greta Van Fleet, qui les précédait, a annulé dans l’après-midi.

