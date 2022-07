On n’en saura donc pas plus, mais L ast Night in the Bittersweet, qui sort aujourd’hui, livre à lui seul quelques réponses.Composé à la fois de chansons finies il y a un bout de temps, de morceaux écrits pendant la pandémie et de titres très récents, cet album sans concession parle presque de lui-même et évoque la personnalité musicale très vaste de Nutini.Celui qu’on avait sans doute classé un peu trop vite dans la catégorie des rockeurs écorchés vifs et un brin séducteurs montre qu’à 35 ans, il est bien plus que ça.

Un plaisir non feint

Avec des morceaux bien rock à la guitare ( Petrified of Love ), d’autres plus pop ( Desperation ) ou à la sensibilité plus affirmée ( Everywhere ) voire carrément folk ( Julianne , Writer ), country ( Abigail ) ou jazzy ( Take me Take Mine ), Paolo Nutini se promène avec une joie non dissimulée dans un grand et rutilant jardin.

Là où le musicien semble avoir pris un vrai plaisir, c’est dans l’utilisation de la guitare basse. "J’ai découvert la guitare basse avec une vraie curiosité et dès que je l’ai eue dans les mains, je m’y suis mis à fond. Cette guitare se retrouve d’ailleurs presque partout dans l’album.Avec elle, c’est facile de passer d’un morceau rock à quelque chose de plus jazz ou rhythm and blues.J’ai vraiment aimé m’emparer de cet instrument et en explorer toutes les facettes. J’en suis littéralement tombé amoureux!"

Et si le single qui a annoncé l’album, Through the Echoes , permet de retrouver la voix presque abîmée de Paolo Nutini, d’autres partitions dévoilent quelque chose de plus subtil et doux.

Un grand besoin de liberté

Chez Atlantic Records, l’Écossais a trouvé une liberté et une confiance absolue. "J’en avais vraiment besoin, avoue-t-il à demi-mot. Peut-être sont-ils simplement inconscients (rires)."

Toujours est-il que le musicien semble serein.Bien accompagné par les producteurs Dani Castelar (déjà à la barre des deux albums précédents) et Gavin Fitzjohn (qui joue dans son groupe depuis 10 ans), il se réjouit de retrouver le public sur scène: "Je ne suis ni excité ni stressé.Je crois que je suis surtout curieux!"

