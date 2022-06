Festival de Stavelot à la folie

Pour élaborer l’affiche de l’édition 2022, son programmateur Jérôme Lejeune a suivi deux fils conducteurs, précisent-ils encore. "Le premier est la thématique commune des Festivals de Wallonie, qui s’arrête cette année sur la folie dans toutes ses manifestations musicales. À Stavelot, nous avons choisi de mettre à l’honneur deux compositeurs romantiques allemands qui ont fini par perdre la raison: Robert Schumann et Hugo Wolf. Le deuxième axe de la programmation est la célébration du bicentenaire de la naissance de César Franck."

Schumann en intégralité

Un des moments forts du festival sera l’interprétation intégrale par le Quatuor Hermès, des trois quatuors de Schumann (2 et 3/08). Écrits en quelques semaines seulement, ces trois chefs-d’œuvre, que le compositeur a réunis sous le même numéro d’opus 41, sont rarement joués ensemble. Schumann sera encore à l’affiche, aux côtés de Mozart et de Brahms, lors du concert donné par le pianiste Jean-Claude Vanden Eynden et le violoniste Tobias Feldmann, accompagnés de l’altiste Muriel Razavi (9 et 10/08).

Quant à Hugo Wolf, il figure à l’affiche de deux soirées au réfectoire des moines, en compagnie de Franz Schubert. Le baryton allemand Samuel Hasselhorn et le pianiste Joseph Middleton interpréteront une sélection de Lieder (5/08). Le Quatuor Zemlinsky interprétera le seul quatuor à cordes de Wolf, suivi du très populaire Quintette à cordes de Schubert (11/08).

