Les frères rappeurs toulousains Bigflo & Oli sortent Les autres c’est nous , après une pause médiatique de plus d’un an. L’occasion pour eux de faire un reboot.

Les festivals de la semaine

La saison des festivals est officiellement ouverte et c’est le Graspop qui fêtait avec deux années de retard, ses 20 ans qui a donné le coup d’envoi le week-end dernier.

Dimanche dernier, Werchter Boutique inaugurait également sa fameuse plaine avec une line up variée et de haut vol dont on retiendra les prestations de Years & Years, Stromae et Gorillaz.

Ce samedi 25 juin, Werchter vibrera encore avec T W Classic dont l’affiche a été gonflée suite à l’annulation de Werchter Encore.

On y retrouvera entre autres Intergalactic Lovers, Zwangere Guy, The Smile (projet parallèle de Tom Yorke), Placebo, Florence + the Machine et Nick Cave and The Bad Seeds.L’équipe de L’Avenir sera sur place et vous en parlera dès lundi prochain.

L’interview de la semaine

Rappeur, compositeur et animateur d’une émission sur le cannabis, à 34 ans JeanJass est un artiste aux nombreuses casquettes. Avec le rappeur bruxellois Caballero, il forme un duo expert en punchlines, incontournable de la scène rap francophone de ces dernières années.

Le juke-box de la semaine

Beyoncé prend des risques

Après six ans d’absence, Beyoncé sortira un nouvel album, baptisé Renaissance , le 29 juillet prochain. Le dernier album de la chanteuse de 40 ans, Lemonade , remontait déjà à 2016.

La chanteuse a dévoilé un tout nouveau titre dans la nuit de lundi. Break my soul va en dérouter plus d’un…

À Ostende avec Arno

Après la sortie du single, Opex et l’annonce de la date de sortie de l’album posthume d’ Arno , voici le clip.

Danny Willems, grand copain et photographe du chanteur réalise ce clip qui nous emmène dans le quartier d’Opex à Ostende, celui où Arno a passé son enfance.

Un quartier qui a depuis bien changé et qui est en passe de devenir une "marina luxueuse".

La surprise de Drake

Drake a lui aussi surpris tout le monde avec la sortie de Honestly, Nevermind , la semaine dernière.

Du neuf pour Gorillaz

Sur la scène de Werchter Boutique où ils se produisaient dimanche dernier, Gorillaz a joué un peu en exclusivité son nouveau single, Cracker Island .

Un morceau pour lequel le groupe de Damon Albarn a collaboré avec Thundercat.

Aya Nakamura joue la «Méchante»

Quand elle est vexée, elle est méchante…Voilà ce qu’ Aya Nakamura chante sur son nouveau single Méchante .