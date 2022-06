Bigflo et Oli sortent leur nouvel album Les autres c’est nous

Après plus de dix ans de carrière, les deux frères n’ont rien perdu de la fraicheur qui les caractérise.

Nous sommes dans une époque où la musique se consomme rapidement sur les plateformes de streaming avec une multitude de nouveaux projets chaque semaine. Les deux frères font partie des quelques rappeurs francophones qui peuvent se permettre de laisser plusieurs années entre deux albums. Après cinq ans à enchaîner les disques et les tournées, ils avaient besoin de faire une pause médiatique pour se concentrer sur leur musique. "Il y a beaucoup d’artistes qui nous ont dissuadés de faire cette pause parce que c’était aussi à l’inverse total de ce qui était la norme à l’époque. Entre-temps, il y a eu le Covid, donc au final tous les artistes ont fait un peu une pause" se rappelle l’aîné de la fratrie. Pendant près de deux ans, les artistes toulousains n’ont rien posté sur les réseaux sociaux. Le risque que leurs auditeurs les oublient et passent à autre chose ne les a pourtant pas inquiétés. "Ça dépend de l’implication émotionnelle que les gens mettent dans les morceaux. On essaie de faire des sons qui touchent les gens, je sais qu’on a une communauté de fans qui sont là pour ça donc on savait qu’ils seraient toujours là ,". continue-t-il.

Après le succès de leurs trois premiers albums, chacun vendu à plusieurs centaines de milliers d’exemplaires, les deux rappeurs ont eu quelques difficultés à se mettre dans la conception de ce nouvel opus. "On l’a vraiment vécu comme une page blanche," raconte Florian. "C’est le temps qui nous a donné réponse, le temps de faire des morceaux, de les analyser, de les supprimer, de ne garder que le refrain d’un pour ajouter le couplet d’un autre…" développe son frère. Leur retour fracassant s’est manifesté avec la sortie du titre Sacré bordel le 5 avril 2022 qui cumule déjà près de six millions de vues.

Pour ce quatrième album, les frangins ont vu les choses en grand, 21 titres et des invités aux styles très variés de Francis Cabrel à Vald et Leto en passant par MC Solaar, Olympe Chabert, Russ, Tayc et Julien Doré. "Ça résonne avec notre idée de l’album "Les autres c’est nous", d’avoir plein de personnalités différentes, plein de musiciens atypiques et différents, " commente Oli. "Parfois on a envie de pleurer sur du Cabrel dans un champ de blé et parfois on a envie d’écouter du Leto avec les potes dans une bagnole. Tout le monde a cette bipolarité d’ambiance musicale." s’amuse Bigflo. S’ils n’ont pas publié de morceaux pendant deux ans, Bigflo & Oli sont apparus en featuring sur les projets de quelques collègues rappeurs, créant souvent la surprise. On les a par exemple entendus croiser la rime avec la superstar marseillaise Jul ou avec le parisien Kalash Criminel, des artistes qui semblent de prime abord à l’opposé des deux frères dans le paysage rap.

Les fans des rappeurs ont voté pour choisir la cover et le titre de l’album.

Le duo de rappeur varie les styles de chanson durant l’album et propose parfois des morceaux plus introspectifs, une manière pour eux de montrer que contrairement à leur ville, tout n’est pas toujours rose dans la vie d’artiste. En tant que passionnés de musique, ils savent l’influence que peuvent avoir les artistes, d’après Oli. "On sait ce que la musique et les paroles du rap nous ont apporté. Moi je sais que quelqu’un comme Diam’s, au-delà de sa musique et de sa popularité, c’est une artiste qui m’a aidé dans ma vie de jeune adulte à comprendre certains trucs avec ses mots à elle. C’est parfois plus clair ou plus pédagogique qu’un prof ou qu’un parent." Les thématiques abordées dans l’album sont également variées. Bigflo et Oli évoquent leurs souvenirs de jeunesse dans Coup de vieux , leur rapport à la célébrité dans Fan ou leurs complexes dans Bons élèves .

Dans l’esprit des gens, les noms d’artiste des deux frères sont indissociables.On peine à les imaginer l’un sans l’autre. Avec plus de dix ans de carrière à leur actif, l’envie de faire des morceaux en solo les a déjà titillés. "On a un univers musical différent sur certains trucs, je pense qu’on fera un projet où on se lâche une fois" imagine Bigflo. "On grandit aussi, donc il y a des fois où je fais des morceaux, Flo ça ne lui plaît pas trop mais moi je trouve qu’il est super et je n’ai pas envie de lui imposer sur Bigflo & Oli" complète son frère. Que les fans se rassurent, la fin du duo n’est pas envisagée par les deux frères. "Ça sera une double face, c’est dans l’esprit et ça existera c’est sûr mais il n’y a un rien pour l’instant " conclut Bigflo, rêveur.

En plus de leurs propres projets, Bigflo & Oli ont créé fin 2020 le label Bonne étoile au sein d’Universal Music. Trois jeunes artistes sont déjà signés et en développement: le chanteur Tioma, le rappeur L au carré et la chanteuse Olympe Chabert, présente dans leur album sur le titre Tant pis ou tant mieux . "C’est notre vision de la vie, on a toujours été dans l’échange, dans la compréhension des autres et dans le partage. On ne le fait même pas dans un but égocentrique ou financier, c’est vraiment pour essayer d’apporter un peu d’énergie dans l’histoire des autres," explique Olivio. "C’est une nouvelle position hyperintéressante," s’amuse son grand frère. "On donne des conseils, on se rend aussi compte que parfois, même si on a de l’expérience on n’a peut-être pas les conseils adaptés aux artistes parce que chaque artiste a sa vision."

Ces dernières années, Bigflo et Oli ont enchaîné les tournées et rempli les plus grandes salles de la francophonie. Pour la sortie de leur nouvel album, ils ont décidé de rendre hommage au début de leur carrière en annonçant une tournée des plus petits festivals et des petites salles. Ils seront notamment en concert au Reflektor à Lièges le 28 septembre. Bigflo et Oli ont toujours revendiqué leur amour pour leur ville. Après avoir été annulé à cause de la pandémie, leur propre événement, le Rose Festival, aura lieu les 2 et 3 septembre à Toulouse. Damso, l’Impératrice, Chilla, IAM, Paul Kalkbrenner et Ben Mazué sont à l’affiche. Pour l’heure, les deux frères remplissent l’AccorHotels Arena à Paris le 24 juin, pour célébrer en chanson la sortie de l’album avec leurs fans.