À l’occasion du The Hella Mega Tour, le groupe américain a fait sauter le Sportpaleis comme un seul homme après avoir vu son concert reporté plusieurs fois à cause de la crise sanitaire.

Fans sur scène, pogos à gogo, pétards et flammes dans les airs, spectateurs soulevés par la foule… Tous les ingrédients ont été réunis pour vivre une fête à la hauteur de l’attente.

Chauffé à blanc par les concerts de Weezer et Fall Out Boy, un Sportpaleis sold out a pu chanter d’entrée à gorge déployée "American Idiot", un des nombreux titres phares de Green Day.

Il était 21h25. Anvers était déjà en feu.

Sans aucun temps mort, le groupe américain a enchaîné Holiday, 21 Guns, Wake me up when September ends, Basket Case avec toujours autant de succès.

Une des deux fans présentes sur scène a eu l’immense honneur de jouer un morceau à la guitare avec Billie Joe Armstrong, le chanteur du band californien. La surprise ne s’est pas arrêtée là: elle a pu repartir avec une magnifique guitare électrique.

À 23h, au bout d’1h40 de performance, Green Day a quitté la scène sous une pluie de confettis.

L’expression la plus entendue du soir résume ce concert en deux mots: "Fucking crazy"!