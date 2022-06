Ça va vous changer des festivals

Le Bear Rock Festival, 24 juin, Andenne

Pourquoi? C’est gratuit et on fait toujours des découvertes dans une affiche alternative plutôt rock.

Avec: Elvis Black Stars, It It Anita, Briqueville, Al Mustaqil, Psychonaut, Bugul Noz…

https://bear-rock.org

Le Verdur Rock, 25 juin, Namur

Pourquoi? Le plus ancien festival de Wallonie dans le joli cadre du théâtre de Verdure de Namur est gratuit. Une affiche belge et variée.

Avec: Virgin Prozac, Alaska Gold Rush, Benni, Annabel Lee, Coline et Toitoine, Arden, Snooz…

www.verdur.be

Le Blue Bird Festival, 22-23 juillet, Ohey

Pourquoi? Un festival qui met le paquet sur la déco en matériaux de récup, dans un cadre super vert, une balade musicale, des animations pour les enfants, une affiche de découvertes…

Avec: Fùgù Mango, Tukan, Mia Lena, Marcel, Endless Dive, The Guru Guru…

Pass 2 jours: 33 €/Gratuit pour les moins de 12 ans – www.bluebirdfestival.be

Folestival, 30 juillet, Longueville

Pourquoi? Ambiance rock à la campagne. Petit mais costaud…

Avec: Thomas Frank Hopper, Eagles Road, Spunyboys et d’autres coverbands…

21 €/gratuit pour les moins de 12 ans – www.folestival.be

Chill N Beat Cancer, 7 août, Chantemelle

Pourquoi? Un festival dans un très joli village avec une épreuve sportive, un repas convivial et des DJ’s. Et puis, c’est pour la bonne cause: les bénéfices vont à la Fondation Contre le Cancer.

Avec: Bakermat, The Magician, FDVM, Mokoa…

À partir de 26 € – https://chillnbeatcancer.be

Garden Party CLT, 14 août, Comblain-la-Tour

Pourquoi? Des sets de DJ connus et moins connus, un tournoi de… pétanque et des animations pour enfants. Et une partie des bénéfices pour des enfants malades.

Avec: Felix Da Housecat, Franky Jones, Jan Vervloet, Jona B…

12 € – www.facebook.com/events/1110021609784932

Hout’stock Festival, 12-13 août, Houtaing

Pourquoi? Bonne ambiance et gratuit, le Hout’stock passe cette année sur deux jours.

Avec: Rolling The Stones, Illé-Gall, Hygiaphone, Atomic…

Gratuit – www.facebook.com/houtstock

Bucolique Festival, 20-21 août, Ferrières

Pourquoi? Une nouvelle formule lancée l’an dernier avec des balades musicales en pleine nature et des dégustations de bières locales.

Avec: Surprise! Le nom des artistes et des bières restent secrets jusqu’au jour même.

25 € adultes/12,50 € pour les 12-16 ans/gratuit pour les moins de 12 ans – Réservation indispensable: www.bucolique.be/balade

FiestaCity, 26-28 août, Verviers

Pourquoi? Le plus grand festival gratuit en Wallonie. Une vraie ambiance de fête dans le centre de Verviers.

Avec: Louis Bertignac, Gérard Lenorman, Elliott Murphy, Roscoe, Célénasophia, Bertrand Lani and the Mudbugs, covers divers…

www.fiestacity.be

Kidzik, 26-28 août, Louvain-la-Neuve

Pourquoi? Un festival pensé pour les jeunes oreilles avec des concerts, des spectacles, des ateliers, des dance sessions.

Avec: Les Déménageurs, Steve Waring…

De gratuit à 20 € selon les spectacles – https://lln.kidzik.be

Deep in the Woods, 9-11 septembre, Heer

Pourquoi? C’est tout petit et perdu au milieu des bois, dépaysement garanti, ambiance très familiale. Grand choix de formules de logement sur place.

Avec: MSS Frnce, Lander & Adriaan, Esinam, Alibi, Brorlab…

45 € pour le week-end. https://deepinthewoods.be

La Forge Festival, 1er octobre, Quartes

Pourquoi? Quartes, le plus petit village du Tournaisis. L’entité compte 200 habitants à l’année. 1200 le jour du festival qui fêtera ses dix ans cette année. Ambiance vraiment sympa et tickets super démocratiques.

Avec: une affiche rock blues en construction

8 € – www.laforgefestival.be