Werchter Boutique : Stromae a mis Werchter dans sa poche (photos et vidéo)

Invaincu! En débutant son set par ce titre, Stromae a donné le ton. Face à une plaine de Werchter essentiellement flamande, il allait falloir faire le taf. Entre Years and Years ambiance bondage et les Gorillaz de Damon Albarn, Werchter attend le maestro de pied ferme. Et il n’a pas choisi la facilité puisque, comme au Palais 12 en février dernier, il enchaîne les titres de son dernier album (Invaincu, Fils de joie, Mon amour, La Solassitude, Quand c’est, Mauvaise journée) avant de laisser place aux tubes de Racine carrée.