Tête d’affiche de la scène rap belge avec le rappeur Caballero, JeanJass sort son deuxième album solo aux rimes drôles et acérées et à l’ambiance new-yorkaise.

+ Lire notre critique: JeanJass sort son album " Doudoune en été "

Notre décryptage de la semaine

Ça y est: il fait chaud, l’été s’installe et avec lui le retour tant espéré des festivals .

Le Graspop a donné le coup d’envoi des mastodontes ce jeudi et va donner le ton de cette saison déséquilibrée par bien des facteurs.

Et si l’été 2022 était celui de tous les dangers pour les festivals belges ?

Le juke-box de la semaine

Beyoncé annonce sa «Renaissance»

Un post Twitter a suffi à enflammer la toile:

Un nouvel album pour Ben Harper

Ben Harper (qui a laissé tomber la barbe) a annoncé la sortie d’un nouvel album, Bloodline Maintenance , le 22 juillet prochain avec le single We Need to Talk about it .

Christophe Willem prêt en septembre

Le Français sortira Panorama le 16 septembre prochain.

En attendant, il dévoile le single Fantôme . Un titre tout doux à la guitare où le juré de The Voice Belgique parle de ses tourments.

Un duo décalé pour Julien Doré

Vous ne connaissez peut-être pas encore Michel , ce chanteur un peu rappeur canadien dont les textes légers et (on l’espère) au second degré.

Il n’en aura pas fallu beaucoup plus pour taper dans l’œil de Julien Doré dont on connaît l’humour.Et "abracadabra", voilà qu’ils sortent Looser , un duo décalé juste comme il faut qu’on vous laisse savourer.