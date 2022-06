Chronique: JeanJass sort son album Doudoune en été

"Je parle que de joints et foot, oui certes, mettre bien la miff comme Axel Witsel" fanfaronne-t-il sur Gratuitement, pourtant JeanJass aborde des sujets plus variés. Sur le morceau S&L , il propose un storytelling, une histoire en deux parties sur Sammy, un jeune rappeur qui souhaite se faire une place dans le milieu et sa copine Lisa puis les désillusions de leur vie "normale", loin du succès sur le deuxième couplet.

Un casting trié sur le volet

JeanJass a invité quatre MC à venir croiser la rime avec lui sur le projet. Avec Youssoupha, présent dans le paysage rap depuis le milieu des années 2000, ils sont des “perdants magnifiques” sur le morceau Roberto Baggio , footballeur italien des années 80 et 90. Sur Truman Show on retrouve le parisien Jazzy Bazz avec qui il avait déjà rappé il y a dix ans dans un freestyle sur YouTube datant de 2012. Il est une des révélations de l’année 2021 chez la presse spécialisée pour son album Blue Gospel , le rappeur Tuerie est ici invité sur le mélancolique Grammy . Peu connu du grand public, son compatriote Fuku rend hommage avec JeanJass à leur ville, “Charlouze” sur le titre Le Six , en référence au code postal de Charleroi: 6000.

JeanJass performe aussi bien en rap qu’à la production de ses morceaux.

Artiste touche à tout

En plus d’être un rappeur, le Carolo a depuis ses débuts la casquette de beatmaker (compositeur de morceau, NDLR). Sur dix titres, il a participé à la production de huit d’entre eux, en solo ou en co-production avec le beatmaker bruxellois Dee-Eye. Celui que ses fans surnomment JJ est un grand adepte du sample , de l’anglais “échantillon”, technique qui consiste à récupérer un extrait de morceau et à le faire tourner en boucle pour composer une nouvelle instrumentale. Ses auditeurs pourront s’amuser à essayer de retrouver d’où proviennent certaines boucles utilisées dans l’album.

Pour fêter la sortie du projet, JeanJass a publié aujourd’hui deux clips sur sa chaîne YouTube. En deux plans séquences, on y voit la fin d’une nuit de studio pour Dans le mur et le réveil de sa fille née il y a quelques mois pour Inconvénients .

Avant un probable retour de son duo iconique avec le rappeur Caballero, JeanJass profite du soleil et de sa famille sur le morceau Premier Jour. "Sardines, dorades, c’est mon choix comme Evelyn Thomas. Rien de prévu cet été, je regarde pousser mes petites tomates."

Cela fait déjà 15 ans que JeanJass prend le micro.Après quelques projets avec son groupe Exodarap entre 2009 et 2012, il sort premier EP solo Goldman en 2014. Entre 2016 et 2018 il sort une trilogie d’albums Double Hélice avec le rappeur bruxellois Caballero. Le duo iconique de la scène Belge a ensuite enchaîné avec une mixtape en 2020 accompagnant la sortie de la troisième saison de leur émission de téléréalité centrée sur la fumette, High et fines herbes . Ils ont ensuite chacun sorti un album solo , regroupés sur le même disque en 2021, du nom de Hat Trick pour JeanJass et OSO pour Caballero. Habitué des collaborations avec de nombreux rappeurs, on retrouve sur l’album de JeanJass l’artiste de Perpignan Némir ainsi que la légende marseillaise Akhenaton.