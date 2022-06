L’album posthume d’Arno sortira le 30 septembre

L’ultime album studio d’Arno, Opex, sortira le 30 septembre. Décédé le 23 avril dernier, Arno avait, tel David Bowie, conçu, enregistré et validé un dernier disque teinté de blues. Car c’est dans le blues qu’Arno Charles Ernest Hintjens a commencé son voyage musical en 1970, et c’est là qu’il se termine plus de cinquante ans plus tard.