Voix hypnotique de la série Twin Peaks, la chanteuse Julee Cruise est décédée (vidéos)

En 2018, la chanteuse avait annoncé qu’elle luttait contre un lupus systémique, une maladie auto-immune. "Je peux à peine marcher.Et maintenant, il est difficile de se tenir debout. La douleur est si forte que je pleure et que je m’en prends aux gens", avait-elle écrit sur Facebook.

Julee Cruise restera à jamais liée à l’oeuvre de David Lynch, quelle surnommait son "grand frère. Leur première collaboration remonte à 1985 avec le film Blue Velvet. Compositeur de la bande originale du film, Angelo Badalamenti la recommande à David Lynch pour interpréter "Mysteries of Love".

Suite au bon accueil de la chanson, les trois collaborent à nouveau sur plusieurs chansons de l’album "Floating Into the Night" en 1989, mais celui-ci ne fait pas recette immédiatement.

C’est seulement avec la sortie de la série Twin Peaks que l’album décolle. Julee Cruise y interprète une chanteuse et reprend quelques-uns de ses tubes, dont "The Nightingale", "Into the Night" et surtout "Falling", dont la version instrumentale fait office de générique de la série. Sa voix éthérée et hypnotique fascine et elle passe au rang de star.

Par la suite, elle retrouve David Lynch pour le spin-off de Twin Peaks "Fire Walk with Me". Elle reprend également son rôle dans "Twin Peaks: The Return", la suite de la série culte sortie en 2017 sur Showtime, dont l’histoire se déroule 25 ans après les événements de la saison 2.