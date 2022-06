Sttellla, face Haut et face Bas

Au niveau des chansons, Jean-Luc a du stock puisqu’il écrit une nouvelle chanson chaque vendredi pour l’émission Le 8-9 sur VivaCité.

"J’ai évidemment de quoi faire beaucoup plus qu’un EP. Rien que pour Le 8-9, j’ai dépassé les 250 chansons. Il y en a bien quelques bonnes là-dedans! (rires) Un autre EP devrait arriver plus tard. Sinon, j’aime écrire un nouveau morceau par semaine: c’est un exercice assez amusant et excitant. Le plus important est d’avoir une idée générale et après les choses viennent assez naturellement.Il faut aussi faire la musique. Même si j’ai l’habitude d’utiliser des logiciels pour composer, cela prend du temps."

Une pochette originale

L’EP s’intitule Pas de sens et pour la pochette, Jean-Luc Fonck a inventé un nouveau concept, avec une face Haut et une face Bas. "La pochette peut être regardée dans l’autre sens, cela fonctionne. En 1988, pour Les poissons s’en fishent et les pieds s’en footent, j’avais imaginé un 90 Tours, soit un double 45 Tours et donc voilà…"

Le concept a été adopté pour le clip de la première chanson, Pas envie, réalisé par Philippe Kempen. "Il a réalisé un tas d’émissions à la RTBF, entre autres Un peu de tout avec Philippe Geluck, La télé infenale… C’est avec lui que j’ai démarré C’est archivé près de chez vous, émission dont il a trouvé le titre. Maintenant il est pensionné et j’ai pensé à lui pour le clip." On peut y voir Jean-Luc maquillé avec des yeux sur le front, ce qui lui fait un autre visage si on le regarde à l’envers. "C’est assez effrayant. Cela donne des visages improbables. Quand je me regarde, j’ai l’impression de voir un nain de jardin."

Les cinq morceaux qui composent l’EP ont été enregistrés avec de vrais musiciens: Christian Martin (multi-instrumentiste), Manuel Hermia (flûte traversière sur Aucun regret) , Marcus Weymaere à la batterie et Philippe Decock au piano. "Je pourrais tout faire avec mon ordinateur, mais ce n’est pas la même chose. Pour la flûte, par exemple, c’est Manuel Hermia qui a apporté ses idées. Pour l’anecdote, j’ai chanté la première version de cette chanson dans Le 8-9 avec Patrick Bruel. Donc chaque fois que je la chante, je pense à lui."

Polo et René, qui clôture l’EP, est une ode au café sur l’air du Beau Danube Bleu de Johan Strauss Junior. "Il avait oublié de mettre des paroles alors j’ai arrangé ça!" Ce n’est pas la première fois que Jean-Luc Fonck parle de café dans une chanson. L’un de ses premiers succès – dans les années 70 – s’intitule… La tasse de café. "J’ai des obsessions comme ça: le café, les lapins, l’homme invisible… Ça revient souvent dans mes chansons. Je ne me suis pas fait analyser, je ne voudrais pas que le type qui s’y colle donne sa démission (rires)"

Sttellla, «Pas de sens», Team4Action.