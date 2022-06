Avant de reprendre la route avec son Carabistour, Jean-Luc Fonck publie un mini-album de cinq titres, "Pas de sens", à la pochette originale. Bonne humeur et jeux de mots toujours au menu.

Retrouvez l’interview de Jean-Luc Fonck: Sttellla, face Haut et face Bas

L’interview de la semaine

Le groupe bruxellois Sunday Charmers revient avec un album plus complexe que le premier nappé de basse funky et rythmé par des percussions toujours bien présentes.

Orchestré comme une histoire romanesque, Delusional est raconté de main de maître par Étienne Donnet, son frère Florian, Thomas Moutier et Alexandre Wayenbergh.

Retrouvez leur interview: Les tourments des Sunday Charmers

Le juke-box de la semaine

JeanJass sort la doudoune en été

Le plus bruxellois des rappeurs carolo a partagé la tracklist de son nouvel album qui sortira la semaine prochaine, Doudoune en été .

C’est le second projet solo de JeanJass . On y retrouvera 4 collaborations avec Youssoupha, Jazzy Bazz, Tuerie & Fuku.

Editors en Belgique

Editors vient d’annoncer la sortir de leur 7ealbum studio, EBM , le 23 septembre.

On vous laisse savourer le dernier single, Karma Climb avant de les retrouver sur la scène du Hear Hear Festival, le 14 août prochain.

Un nouvel album pour Eros Ramazzotti

Avant un passage à Forest National les 21 et 22 février 2023, l’Italien Eros Ramazzotti annonce l’arrivée d’un nouvel album le 16 septembre.

Battito Infinito sortira donc 4 ans après son dernier album studio.

Le retour de Mark Owen

Autre revenant: Mark Owen (un des membres de Take That) annonce également la sortie d’un nouvel album solo, Land of Dreams , le 23 septembre.

Chevelu et moustachu, l’éternel gamin de 50 ans semble vivre une nouvelle vie à L.A. comme il le montre dans le clip de You only Want me .