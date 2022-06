La Coréenne Hayoung Choi lauréate du Concours Reine Elisabeth 2022

Le deuxième prix a été attribué au Chinois Yibai Chen, tandis que l’Estonien Marcel Johannes Kits est arrivé 3e. La Belge Stéphanie Huang, originaire du Hainaut, fait quant à elle partie des six finalistes non classés, mais rafle les deux Prix du public (le Prix Canvas-Klara et le Prix Musiq3).