Tomorrowland: le festival dévoile son programme complet avec plus de 800 artistes

La seizième édition de ce festival emblématique a pour thème le "reflet de l’amour" ("The Reflection of Love"). Pendant trois week-ends - du 15 au 17 juillet, du 22 au 24 juillet et du 29 au 31 juillet -, plus de 800 artistes devraient faire découvrir aux festivaliers un monde de magie, de paysages féeriques et de musique.