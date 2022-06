Mamma Mia!: le casting belge est connu

C’est dire si c’est à un gros morceau que s’attaquent les sociétés de production Deep Bridge (Flandre) et MB Presents (Bruxelles). Ces dernières ont communiqué officiellement le casting. Et dans le rôle de Donna, interprétée par Meryl Streep au cinéma, on retrouvera l’actrice française Léovanie Raud. Mère de famille célibataire, elle va devoir trouver qui est le véritable père de sa fille Sophie, qui a eu la "bonne" idée d’inviter à son mariage trois pères potentiels…

"Le rôle de Donna est passionnant, s’enthousiasme l’actrice, tombée amoureuse de la Belgique en 2021 après avoir joué dans Blood Brothers au château du Karreveld. Il y a onze ans à Paris, j’avais été prise pour être la doublure de ce rôle. Mais je ne me trouvais pas légitime, car l’âge ne collait pas. Mais cette fois, je pense que j’ai les capacités de le défendre au mieux.Ce spectacle a été créé en 1999 et il résonne toujours autant, voire plus. Donna a élevé sa fille toute seule, elle a monté elle-même son entreprise qu’elle dirige… C’est une femme très moderne, qui ne pense plus avoir d’homme dans sa vie. C’est un personnage très touchant."

«C’était costaud»

À ses côtés, dans le rôle de Rosie (Julie Walters dans le film), on retrouvera une tête connue des téléspectateurs belges, puisqu’il s’agit d’Isabelle de Hertogh (vue dans Hasta la Vista de Geoffrey Enthoven en 2011, notamment). "Depuis toujours, je suis extrêmement attirée par Abba et tout cet univers réjouissant, s’exclame-t-elle. C’est quelque chose qui fait du bien au cœur et on en a tellement besoin à l’heure actuelle. L’audition à Forest National a été assez incroyable, il y a eu plus de 600 candidats et on a eu du chant, de la danse… C’était costaud."

Dans le spectacle, Rosie est une amie de Donna, avec qui elle a joué dans sa jeunesse dans le groupe Donna et les Dynamos. "Chaque fois qu’elles se retrouvent, elles sont heureuses de vivre des moments de femmes libérées… Rosie ne me ressemble pas dans son parcours, mais c’est une femme qui a beaucoup d’humour, qui est coincée en apparence mais qui n’attend qu’une chose, c’est que l’on appuie sur l’interrupteur pour que ça fasse boum! (rires) Il y a aussi un peu de nostalgie chez cette femme et une belle énergie."

Enfin, le dernier membre du trio – Tanya (Christine Baranski dans le film) – sera incarné par Tania Gabarski. "C’est la première fois que je vais jouer une Tanya, s’amuse celle qui a une passion pour la comédie musicale depuis sa jeunesse. Quand j’avais 14-15 ans, je suis allée voir Les Misérables à Londres, avec mes parents, et j’avais adoré. Quelques années plus tard, j’ai eu le rôle principal dans l’Opéra de quat’sous et on m’a offert des cours de chant. J’ai toujours eu ce rêve d’être sur scène, de danser, de jouer… Cette comédie musicale autour de l’univers d’Abba est l’une des plus jouissives et des plus originales. Ce qu’ils ont réussi à raconter en reprenant les paroles d’Abba, c’est absolument génial.C’est d’ailleurs pour ça que j’accepte l’idée de chanter en français, car ce serait dommage que le public n’ait pas toute la saveur des paroles."

Il reste à toute la troupe – ils seront dix sur scène au total – un peu moins de huit mois pour que tout soit au point.

«Mamma Mia», à Forest National à partir du 20 janvier 2023.Infos et tickets: mammamia-musical.be Prix: de 38,25 à 68 €.