Pour son 7ealbum studio, Matthieu Chedid propose deux ambiances. Une 1replus dansante avec -M- et une 2eplus intimiste.

Un parcours entre rêve et réalité.

+ Lire notre critique: Matthieu Chedid entre rêve et réalité (****)

L’interview de la semaine

Deux rencontres cette semaine: le Belge Milow et le duo britannique Bear’s Den.

Milow a profité de la crise sanitaire pour changer son approche de la musique et s’ouvrir beaucoup plus dans ses textes.Le Milow nouveau est arrivé.

+ Lire son interview: Milow : " J’ai enfin trouvé mon équilibre "

Le duo Bear’s Den qui vient de remplir l’AB et explore les méandres de la tristesse dans son nouvel album, Blue Hours .

+ Lire l’interview: Bear’s Den, solution à la mélancolie

Le juke-box de la semaine

Sttellla annonce son retour

Jean-Luc Fonck sera bientôt de retour avec ses comparses de Sttellla (Christian Martin, Manuel Hermia, Marcus Weymaere et Philippe Decock) puisqu’il a annoncé la sortie d’un nouvel EP, Pas de sens .

Poussant le non-sens qui lui est cher jusqu’au bout, Jean-Luc Fonck a pensé à tous les détails de ce disque de 5 titres toujours loufoques et bien allumés. La pochette, par exemple, peut être tournée dans l’autre sens…

La tournée Carabistour reprendra dès ce 11 juin à l’Ancienne Belgique .

Snoop Dog ne passera pas par Anvers

Le rappeur américain a annoncé lundi, sur les réseaux sociaux, l’annulation de l’intégralité de sa tournée en dehors des États-Unis en raison de "problèmes de planification imprévus" dus, entre autres, à des engagements familiaux et à des projets télévisés et cinématographiques.

Reporté une première fois en raison des mesures sanitaires liées à la crise du coronavirus, le concert prévu le vendredi 9 septembre au Sportpaleis d’Anvers est donc désormais définitivement annulé. Les détenteurs de tickets seront remboursés.

Hyphen Hyphen pour la Coupe du monde de football féminin

Le nouveau titre du groupe Hyphen Hyphen dont le nouvel album est attendu à l’automne, vient d’être choisi comme hymne pour la Coupe du monde de football féminin.

Post Malone par surprise

Post Malone qui nous avait enchanté avec Hollywood’s Bleeding en 2019, revient par surprise avec un 4ealbum, Twelve Carat Toothache .

Lost Frequencies et James Arthur signent la chanson de l’été

Le Belge Lost Frequencies est allé chercher James Arthur pour collaborer sur son nouveau titre Questions! .

Un titre taillé pour l’été s’appuyant sur des harmonies aux tonalités fondues et sur un jeu de guitare aux notes prononcées, les boucles vocales de James Arthur scandant "how, where, when, why", révèlent l’essence du titre du morceau.

Cette année, il sera également de retour dans des festivals notamment à Tomorrowland.