Gagnante de la 8esaison de The Voice en 2019, Charles n’a pas chômé durant ces deux dernières années: un EP qui a cartonné avec des titres comme Wasted Time et Without You , un titre ( The Wrong Place ) écrit pour la participation d’Hooverphonic à l’Eurovision en 2021 et une série de concerts dont un triomphal au Ronquières Festival, l’été dernier.

Alors ce premier album, on l’attendait impatiemment et il répond aux attentes: mélancolique à souhait et mâtiné de touches rock ( Systematic ) et de ballades plus sensibles ( Miss you when you’re there ).

L’interview de la semaine

Cette semaine annonce aussi le retour de Roméo Elvis .Après un long moment dans l’ombre, il dévoile ce 27 mai son nouvel album Tout peut arriver .

Accusé d’agression sexuelle, le rappeur bruxellois, après avoir reconnu les faits et s’être excusé, ne se cache pas pour autant. "Je ne veux rien minimiser, envoie-t-il d’emblée. Je dois vivre et avancer avec ça."

Un album que le Bruxellois était impatient de présenter: il était sur la Grand-Place pour l’enregistrement en direct et entouré de ses fans de l’émission Planète Rap de Skyrock.

Les artistes de nos régions ont du talent

On vous parle de ML (Maria-Laetitia Mattern) ancien membre de Sonnfjord qui tente sa chance en solo avec un premier EP 4 titres ( Changé ) très prometteur.

Le juke-box de la semaine

Sex Pistols, les originaux

Pour la première fois en 20 ans, 20 des enregistrements des Sex Pistols de 1976 à 1978 sont rassemblés pour raconter l’histoire de ce groupe mythique.

The Sex Pistols: The Original Recordings couvre la période historique où le groupe était rarement absent de l’actualité ou des charts. Disponible sous différents formats dont un double vinyle vert transparent et en cassette!

Kendrick Lamar au Sportpaleis

Le rappeur américain Kendrick Lamar viendra faire un tour chez nous avec son excellent album Mr. Morale & the Big Steppers .

Harry Styles reprend Wet Leg

On ne résiste pas à vous faire découvrir la reprise de Wet Dream du duo féminin Wet Leg par Harry Styles .

Du neuf pour Yungblud

Le Britannique survolté Yungblud se produira sur la mainstage de Rock Werchter le 2 juillet prochain .

«Thriller» a 40 ans

Sony s’apprête à célébrer les 40 ans de l’album Thriller de Michael Jackson avec une édition anniversaire qui sortira le 18 novembre. Soit un coffret double CD comprenant l’album original et un deuxième disque plein de surprises pour les fans, notamment des titres inédits sur lesquels Michael a travaillé pour l’album Thriller .