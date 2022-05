Décès d’Andy Fletcher, membre fondateur de Depeche Mode

Né en juillet 1961 à Nottingham, Andy Fletcher, surnommé "Fletch" était l’un des claviéristes du groupe, connu pour ses tubes comme Just Can’t Get Enough .

"Fletch avait un véritable Cœur en or et était toujours là quand vous aviez besoin de soutien, d’une conversation animée, d’une bonne rigolade ou d’une pinte fraîche" , a dit le groupe.

Depeche Mode a vendu plus de cent millions de disques dans le monde.

À l’origine, le groupe comprenait le claviériste et auteur-compositeur Vince Clarke, le claviériste, chanteur et auteur-compositeur Martin Gore, le claviériste Andy Fletcher et le chanteur et compositeur Dave Gahan.

Vince Clarke a quitté le groupe à la fin de l’année 1981 et a été remplacé deux ans plus tard par Alan Wilder.