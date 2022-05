Accusé d’agression sexuelle, le rappeur bruxellois, après avoir reconnu les faits et s’être excusé, ne se cache pas pour autant. " Je ne veux rien minimiser , envoie-t-il d’emblée. Je dois vivre et avancer avec ça. "

Roméo Elvis, il s’est passé énormément de chose depuis «Chocolat», votre précédent album, vous aviez beaucoup de choses à raconter?

Oh, oui, énormément.

Sur Instagram, vous avez déclaré avoir pris plus de plaisir sur cet album que sur le précédent, pourquoi?

C’est surtout dû au fait qu’on a eu plus de temps, été moins précipité. Je suis aussi plus mature de quelques années. Je sais plus vers quoi je veux aller désormais. Avec Chocolat , on se devait de réussir parce qu’on m’attendait au tournant. Même si je ne le voulais pas, je ressentais une certaine pression. Ici, j’ai pris plus de plaisir à prendre le temps et à n’en avoir rien à foutre du résultat.

Je fantasme un peu sur cette période d’avant que je sois connu, quand ce que je faisais n’avait aucune valeur marchande, que seule une petite communauté me suivait, mais du coup, elle me connaissait par cœur.

Vous êtes revenu à vos bases?

Oui, c’est ce que je voulais, même si c’est tellement difficile et utopique à faire. Tous les artistes aspirent revenir à leurs débuts, quand ils étaient insouciants. Je fantasme un peu sur cette période d’avant que je sois connu, quand ce que je faisais n’avait aucune valeur marchande, que seule une petite communauté me suivait, mais du coup, elle me connaissait par cœur. Alors qu’à l’époque je rêvais d’être assis dans un canapé à faire des interviews. Si retrouver cette spontanéité est un peu une quête perdue des artistes, force est de constater que ce nouvel album est plus proche de Morale que de Chocolat . Donc je suis trop content.

Vous écrivez que le mainstream donne le tournis?

En tout cas, ça m’a donné le tournis. Sans vouloir faire la victime, je suis un peu tombé dans le cirque. J’ai appris à jongler comme tout le monde, mais ce n’était pas un objectif. Je me suis sans doute un peu paumé.

Difficile d’éviter l’agression sexuelle dans laquelle vous avez été impliqué en 2020, vous êtes tombé de haut?

Ça a, en tout cas, été une grosse remise en question. La première chose à faire était de prendre mes responsabilités. En règle générale, quand on fait une connerie, on apprend et on doit se poser les questions. Être au-dessus des autres, être en confiance constamment, n’est peut-être pas essentiel à l’homme finalement.

Cette étiquette de rappeur qui n’en est peut-être pas un totalement, c’est quelque chose qui vous ennuie?

C’est une question que je me suis posée pendant tout un temps. Aujourd’hui, je suis assez tranquille avec ça. J’ai trouvé ma légitimité, ma place dans le rap. Je ne sais pas si tous les gens qui écoutent du rap vont apprécier l’album, mais personnellement, j’adore le rap et j’adore rapper.

Il n’y a ni invité, ni autotune sur votre album, c’est assez inédit en 2022?

Les featurings sont en effet devenus la base aujourd’hui et pas dans le rap uniquement, mais je n’avais pas envie d’en faire pour en faire. Pour l’autotune, j’estime que ce n’est pas dans mon registre.

Contrairement aux précédents, vous avez composé vous-même la musique, pourquoi?

Ce sont mes amis qui m’ont mis sur cette piste-là. L’album que j’étais occupé à faire ressemblait beaucoup trop au précédent.

Roméo Elvis

Vous revendiquez une image de «roi des glandus»?

Oui, parce que c’est une réalité et que ça me rend sans doute plus accessible et je le suis. Je ne suis pas très à l’aise avec les selfies, mais quand je suis dans mon élément, je suis très accessible. J’aime le rappeler parce que je sais que c’est ce qui a fait mon image et c’est très naturel d’aller vers l’autodérision.

Votre mamy, l’illustrateur Julien Kremer, les réalisateurs de Dozen, etc. votre cercle rapproché reste quelque chose d’important?

Je pourrai les citer par dizaines. C’est le microcosme bruxellois que je n’ai jamais quitté. Pour cette partie-là de ma vie, je suis resté les pieds sur terre. C’est très important pour moi. Ce sont des gens, quand vous aurez un problème, ils ne vous la feront pas à l’envers.

Bruxelles justement, vous rendez hommage à votre ville en mettant Saint Michel sur l’une des covers de l’album, vous vous la jouez guide touristique?

Complètement et j’adorerai le faire encore plus à l’avenir. J’adore ma ville. J’adore l’architecture bruxelloise et son histoire.

«Tout peut arriver», Universal.

