Stéphanie Huang en finale du concours Reine Élisabeth: «On est là pour faire de la musique»

La candidate belge présente au concours Reine Élisabeth en violoncelle , Stéphanie Huang a démontré qu’elle était une musicienne de talent alliant solidité, précision et fraîcheur dans le second concerto de Joseph Haydn, une musicalité raffinée dans la sonate de César Franck et une technique redoutable dans ses pièces de virtuosité avec les variations sur un thème de Rossini de Bohuslav Martinu et la Danse du diable vert de Gaspar Cassadó.