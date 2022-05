Voici donc les tubes n°1 à l’étranger mais aussi en Belgique.

Tout d’abord, commençons par nos voisins. Aux Pays-Bas, c’est James Hype avec "Ferrari" qui domine le classement. En France, Soolking est premier avec "Suavemente". Là où "You’re my heart, you’re my soul" est en tête en Allemagne.

Et ailleurs? Rhove est n°1 en Italie avec "Shakerando". En Espagne, "BZRP Music Sessions #23" de Paulo Londra est la musique la plus écoutée. Au Portugal, c’est "Dançarina" de Pedro Sampaio. En Suisse, "Beautiful Girl" de Luciano. "Amarties" d’Anastisia en Grèce et "Gad" en Croatie. "About damn time" de Lizzo se distingue en Angleterre.

Et chez nous? En Belgique, c’est le chanteur britannique Harry Styles qui est numéro 1 avec son titre "As it was".