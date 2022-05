Florence + the Machine danse comme si personne ne la regardait

Conçu pendant la pandémie et le confinement, à l’heure où les clubs et les festivals étaient muselés, Dance Fever est une réponse à ce manque de mouvements et de partage.Et, justement, juste avant le lockdown, la chanteuse avait découvert avec fascination la "choréomanie", une pratique de la Renaissance ou des groupes de personnes (parfois des milliers) dansaient frénétiquement jusqu’à entrer dans une forme de transe commune. De quoi inspirer l’artiste qui en a fait le fil rouge de cet album.

Jusqu’à la folie

Danser pour évacuer la pression.Danser pour communier.Danser pour entrer en transe.Danser comme si personne ne te regardait… Chaque morceau de l’album est conçu pour danser.De façon frénétique dès le titre d’ouverture ( King ) ou bien plus langoureusement avec des ballades comme la superbe Girls against God .

On se réjouit de pouvoir profiter de certains morceaux sur scène comme Dafodil qui y déploiera sans doute toute son intensité ou My Love , concentré clubbing pur.

Sur le fil

Et comme toujours, la voix de Florence Welsh agit comme un instrument surpuissant avec lequel elle joue passionnément entre douceur enveloppante ( The Bomb ), envolées déjantées ( Free ou Choreomania ) ou extase susurrée ( Restaint ).

Sur ce Dance Fever , on retrouve une artiste fière et épanouie, assumant encore et toujours sa force et sa féminité avec une conviction terriblement inspirante.

Florence + the Machine, «Dance Fever», Universal – En concert à Rock Werchter Encore, le 26 juin.