Aller de l’avant

Alors tant pis pour cet album qu’ils n’ont pas pu défendre, ils ont préféré aller de l’avant et travailler sur un nouveau chapitre. De cette énergie est né Human Flare . En 35 minutes, dix titres folk garage qui vont à l’essentiel.

La musique d’Alaska Gold Rush a évolué avec l’arrivée du batteur Nicky Collaer en 2019. Un son plus rock, plus franc, particulièrement en concert. " On se complète bien, assure Renaud Ledru qui a aussi un projet solo de folk pure, Elvin Byrds. On a trouvé exactement LE son qu’on cherchait."

Une musique lumineuse, énergique et subtile à la fois, pleine de tension, de montées, de descentes… où les deux musiciens parviennent à remplir tout l’espace avec une guitare électrique et une batterie.

Le fil rouge de ce troisième album, ce sont les relations humaines: "Le titre, Human Flare est venu très vite. Tous les textes sont inspirés de portraits ou d’échanges avec des gens proches de moi. Ce sont des instantanés, des souvenirs…" Et puis, ce Human Flare , ce "rayonnement humain", c’est aussi "la lumière intérieure des gens" .

Quand à la pochette, une photo du chanteur, tout gamin, ce n’était pas le plan de départ, mais: "On voit qu’il y a un gros flash et que je suis ébloui, c’est cohérent avec le titre. Et comme les textes évoquent pas mal de souvenirs…"

Renaud Ledru confie volontiers être un littéraire. Il écrit aussi des nouvelles et conçoit se textes de chansons comme des petits films. Il s’est naturellement mis à la réalisation de clips (voir encadré). Mais pas que: "Tout est fait maison, le visuel, les textes, la recherche du son, des images… c’est très personnel. Il y a quelque chose de très spontané, de brut, de sincère.Tout est fait à la main, ce n’est pas parfait et c’est très bien comme ça" .

Luik Music. En concert ce mardi 10 mai aux Nuits Botanique à Bruxelles. Le 19 juin à Braine-le-Comte pour les Fêtes de la musique et le 25 juin au Verdur Rock à Namur.