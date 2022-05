Après deux albums originaux – Renaud en 2016 et Les mômes et les enfants d’abord! en 2019, Renaud le phénix propose un nouvel album de reprises, le cinquième de son répertoire.

+ Lire notre critique: Renaud rend hommage à ses maîtres

Le juke-box de la semaine

Deux compilations pour Madonna

Madonna sortira deux nouvelles compilations de remixes: Finally Enough: 50 Number Ones et Finally Enough Love . Soit plus de 220 minutes de remixes!

La première comprend les 50 titres préférés de Madonna, y compris un certain nombre d’enregistrements remixés qui sortent officiellement pour la toute première fois ou qui font leur début en version digitale. Elle sera disponible en version digitale le 19 août (il y aura aussi une version 3 CD et une édition de 6 LP).

La seconde sera également disponible en digital le 24 juin et en version CD et double LP, le 19 août.

Trois MIA’s pour Angèle

Samedi dernier, Angèle a décroché trois nouveaux trophées aux MIA (artiste féminine de l’année, artiste pop et hit de l’année pour Fever , son duo avec Dua Lipa).

alt-J, Suzanne Vega et Oscar Anton en concert

Le formidable groupe alt-J dont l’album The Dream est sorti en février, se produira chez nous, à Forest National le 20 novembre .

La sensible Suzanne Vega a, elle, choisi la cour de l’hôpital Notre-Dame à la Rose à Lessine pour son concert intimiste le 9 juillet .

Le jeune Oscar Anton se produira, lui, le 14 juin à l’AB Club .Lui qui après avoir publié un titre par semaine pendant le confinement a poursuivi le délire artistique avec ses cartes postales, soit une chanson et un bonus le premier vendredi de chaque mois, enregistré dans un pays différent.