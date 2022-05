Avec un total de 273,7 millions d’écoutes en Belgique, dont 47,3 millions pour la seule année 2021, Damso est un poids lourd du streaming belge. Son album "QALF", sorti en 2020 a atteint le sommet du classement des albums wallons et sa suite "QALF Infinity", sorti l’année dernière a rapidement été sacré disque de Platine (20.000 équivalents-ventes).

C’est la quatrième fois que Damso remporte un Ultratop Streaming Award, le prix lui avait déjà été décerné en 2017, 2018 et 2020.

Le podium de cette septième édition compte aussi Le groupe flamand K3 et Angèle respectivement 2e et 3e. Le top 10 est complété par Lost Frequencies, Bart Peeters, Stromae, Dimitri Vegas & Like Mike, Tourist LeMC, Metejoor et Hamza.