Trois ans après, voici Zeit . Dès les premières notes de Armee der Tristen qui ouvre l’album, Rammstein nous met au pas d’une marche militaire, des nappes de synthé, une guitare bien grasse, la voix de Till Lindemann, plurielle, qui passe du chuchotement à un texte déclamé comme un acteur ou scandé comme un discours politique. Pas de doute: ces 11 titres, c’est 45 minutes de Rammstein pur jus.

Pourtant, le groupe lui aussi a subi les effets de la crise sanitaire avec plusieurs reports de sa tournée mondiale (voir encadré).Mais les Berlinois ont su mettre à profit ce temps pour travailler sur ce nouvel album, enregistré au Studio La Fabrique à Saint-Rémy-de-Provence.

Voocoder et fanfare

Rammstein fait du Rammstein, théâtral, grandiloquent, martial, avec des grosses guitares, des refrains à scander et on imagine déjà les feux d’artifices dans les stades pleins à craquer.

Un son qu’on reconnaît immédiatement avec des titres tels que Schwartz, ou les très directs Giftig et Angst qui plairont beaucoup aux fans de la première heure.

Mais il y a aussi quelques moments de répit, voire de mélancolie, comme ils savent aussi les faire, à l’image de Meine Tränen . Et quelques expérimentations: du vocodeur sur l’excellent Lügen . Ou une fanfare bavaroise sur le très explicite Dicke Titten (voir plus loin).

Des thèmes récurrents traversent l’album: la vieillesse, le temps qui passe, la mort… Comme dans Adieu qui termine l’album ou, le très sombre Zeit , qui lui donne son titre.

Du «botox dans le cerveau»

Ou comme le plus léger Zick Zack qui dénonce avec ironie la recherche de la jeunesse éternelle et ses dérives comme la chirurgie esthétique. Le titre est accompagné d’un clip où les six musiciens allemands excellent dans l’art de la mise en scène (et de l’autodérision), tout reliftés et remodelés pour parler de "botox dans le cerveau".

C’est aussi le retour de la chanson un peu cochonne. Comme il y avait eu Pussy, sur le Liebe ist für alle da en 2009, il y a cette fois Dicke Titten ("Gros nichons") sur les fantasmes d’un lubrique vieillissant. Mais aucun scandale en vue.

