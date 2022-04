Putain! Putain! Arno nous laisse tous un peu orphelins

Tjens Couter puis TCMatic

Souffrant d’un cancer du pancréas diagnostiqué en novembre 2019 (qui ne l’avait pas empêché de monter sur scène), Arno Hintjens nous laisse orphelins. Il était né à Ostende le 21mai 1949. Le père de sa grand-mère était Anglais, disait-il, et le père de son autre grand-mère était Français.

Avec son premier groupe, Tjens Couter avec PaulDe Couter, il est l’un des pionniers de ce "rock belge" qui émergera de la vague punk et puis new wave dans le pelton desKlang et autres Jo lemaire +Flouze. Surtout lorsque Tjens Couter devient TC Band de 1977 à 1980 puis TCMatic, ce groupe au son grinçant et industriel qui produit en1981 un singulier refrain devenu mythique: " Oh La La La" ("C’est magnifique") .

Avec Arno et le guitariste Jean-Marie Aerts comme leaders, TC Matic enchaîne les albums au nom très court (" L’Apache", "Choco" ou " Yéyé "), avec un répertoire radical mais qui s’assouplit peu à peu et d’où émergent à la longue deux véritables classiques: " Putain! Putain! " (" nous sommes quand même tous des Européens "), hymne carnavalesque et jouissif que reprendront par la suite des artistes comme Stephan Eicher ou Nouvelle Vague. et puis aussi un somptueux tango aux accents bréliens baptisé " Elle adore le noir (pour sortir le soir) ".

Carrière solo dès 1986

TC Matic se sépare en 1986 et Arno se lance alors dans une carrière solo. Avec un succès mitigé au départ et un répertoire surtout en anglais moins percutant que sous TC Matic. Le succès mettra presque 10 ans à venir. Il se disperse parfois aussi puisqu’il crée en 1991 un éphémère groupe de blues, avec Roland Van Campenhout, sous le nom de Charles et les Lulus. Et en 1994, il sort " Water ", un album sous l’appellation Arno & the Subrovniks.

Sa participation à la bande originale de certains films (tel " Merci la vie " de Bertrand Blier) l’aide à percer en France. Car c’est chanter en français qui va faire sa gloire. D’abord avec une reprise qui fait mouche: " Les filles du bord de mer ", un vieux tube d’Adamo que transfigure la voix brisée de l’Ostendais, un air balnéaire qui clôture son album " Idiot savant " (1993).

Sur le suivant, " A la Française " (1995), entièrement en français, ce sont " Les yeux de ma mère " qui fait chavirer les cœurs et qui restera le "moment émotion" incontournable de ses futurs concerts.

S’ensuivront des albums à échéance régulière, d’égales valeurs, comprenant un mélange de nouvelles chansons en français (aux titres parfois croustillants tels " La vie est une partouze ", " Marie tu m’as " ou "Quelqu’un a touché ma femme "), d’autres en anglais, des reprises de son propre répertoire dans de nouvelles versions et des reprises tout court: " Le bon dieu " ou "V oir un ami pleure r" de Brel, " Comme à Ostende " de Jean-Roger Caussimon et Léo Ferré, "Elisa" de Gainsbourg etc...Pour le film " les Garçons et Guillaume, à table! ", il reprend " Pauvres Diables " de Julio Igledias. Arno ou l’art de s’approprier des chansons improbables!

Aussi au cinéma

Son style brut et son charisme lui valent des offres du cinéma. Il est rôle principal dans " Komma ", de Martine Doyen, l’histoire d’un homme qui se réveille… à la morgue, film sélectionné à Cannes en 2006. Avant cela, il avait crevé l’écran dans le court " Surveillerles tortues " de la Namuroise Ines Rabadan (1999). Il joue le mari de Nathalie Baye dans dans l’excellent " Préjudice " d’Antoine Cuypers. Une douzaine de films, courts ou longs, composent sa filmographie.

Depuis l’annonce de son cancer, ses apparitions ont été rares. Mais il a sorti en 2021 un bel album aux allures testamentaires: " Vivre ", avec la pianiste lilloise Sophie Pamart, des reprises de son propre répertoire en version piano-voix.

PAROLESD’ARNO: « Je n’ai pas mon permis, heureusement pour les autres et pour moi »

Les vacances

« Quand je ne travaille pas, je suis dans les bars. Je dois être occupé sinon je deviens fou et c’est dangereux pour mon foie. Les vacances, ça m’emmerde. »

La scène

" C’est pour ça que je fais des albums, pour être sur scène! La musique, c’est une thérapie pour moi: une chanson, ça peut être plus fort qu’un antidépresseur ou le viagra. Quand je suis en tournée, je ne bois pas, je dors bien, je suis en pleine forme. Je ne dois pas faire le ménage, les courses, la cuisine… C’est la belle vie. Je suis avec mon cul dans le beurre, ou dans les nouilles. »

La Belgique

" J ‘adore le musée Magritte sur le Mont des Arts . Des gens du monde entier s’y rendent, mais pas les Belges. Ou si peu… Nous sommes un tout petit pays mais notre créativité est incroyable. Même dans le sport. Et dire qu’il y a des Belges qui veulent scinder ce pays qui compte deux fois moins d’habitants que Paris. Ça, ça m’énerve. »

Son canari

" Ah oui, j’ai fait des conneries, hein. Je suis un être humain. Qui n’a pas fait ça? C’est l’être humain qui fait des conneries. Un canari, pas. Il ne fait pas de connerie. Il est formidable. Il siffle « La Brabançonne ». Il s’appelle Oscar. »

Ostende

" Quand j’étais jeune, tous les groupes anglais qui partaient pour jouer ici en Europe, ils s’arrêtaient à Ostende. Les bateaux Ostende-Douvres, c’était deux par heure, quoi. Ostende, on parle quatre langues, là-bas: anglais, français, allemand et ostendais. Plein d’artistes y sont venus. Marvin Gaye, il a habité là aussi, un moment. Il venait tous les jours manger chez moi. »

Ses mères

« Ben, j’ai été éduqué par des femmes, hein. C’est pour ça que je suis lesbienne. Mais c’est vrai. Mes tantes, ma mère… Ma grand-mère, c’était une chanteuse aussi, hein. Elle était chanteuse au début de l’autre siècle, dans les cabarets et dans les cinémas. Oui, elle m’a beaucoup inspiré aussi. »

Pas de permis

« J’écris partout dans les trains, les bus, les voitures… Je n’ai pas mon permis, hein. Quelle chance pour les autres et pour moi! »

Le cinéma

" Je ne suis pas acteur. Je joue instinctivement. On me propose cinq films par an. Je ne le fais pas, je n’ai pas le temps. Les vaches donnent du lait, pas du champagne. Si on accepte, on doit être capable de le faire. »