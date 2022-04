Pierre Rapsat, 20 ans déjà: sa musique reste un brasero qui brûle dans la nuit (vidéos)

À l’époque, la nouvelle avait sonné comme un coup de tonnerre pour les Belges, alors que l’artiste était à l’apogée de sa carrière.

Aujourd’hui encore, sa discographie mariant le rock à la poésie de la langue française continue de résonner dans nos têtes avec nostalgie. À l’occasion de l’anniversaire de sa mort, revenons sur la carrière de ce mastodonte de la chanson francophone belge.

1. De Verviers à l’Eurovision

Pierre Rapsat - de son vrai nom Raepsaet - symbolise parfaitement la Belgique dans toutes ses plus belles différences. Né à Ixelles d’un père belge néerlandophone et d’une mère d’origine espagnole, il s’était installé avec ses parents à Verviers à l’âge de 10 ans. La Cité lainière restera d’ailleurs sa ville d’adoption jusqu’à son inhumation à Ensival en 2002.

Outre la scène principale des Francofolies de Spa, une école de Stembert et un quai en bordure de Vesdre ont d’ailleurs été renommés en hommage à Pierre Rapsat.

Ce fan de Brel, Brassens et des Beatles commence sa carrière dans divers groupes (Jenghiz Khan, Laurelie, etc) avant de se lancer en solo (et en anglais) dans les années 70 sous le nom de "Peter" Rapsat. En 1973, sort "New York", le premier de ses 17 albums, qui ne lui permet pas vraiment de percer sur le devant de la scène. Peu importe, il persévère.

Trois ans plus tard, il représente la Belgique à l’Eurovision avec "Judy & Cie" et termine à la 8eplace du concours.

2. Le premier belge à remplir Forest National en solo

Il rencontre enfin ses premiers grands succès populaires en Belgique dans les années 80 avec les albums "Lâchez les fauves" (1982) et "Ligne Claire" (1984). Issus de ces deux albums, les chansons "Passagers de la nuit", "Illusions" ou "Elle m’appelle" deviennent des classiques qui seront de toutes les compilations du chanteur.

C’est d’ailleurs après l’album "Ligne Claire" que Pierre Rapsat, qui a toujours adoré la scène, devient le premier artiste belge à remplir Forest National en solo. Et ce, malgré une grève des transports en commun le jour même.

Ce succès soudain, malgré une carrière déjà vieille d’une dizaine d’années, intrigue. Sur le plateau de "Plein jeu", Pierre Rapsat soulève plusieurs hypothèses. "Ce serait flatteur pour moi de penser que j’étais en avance, que les gens n’ont pas compris et que ce n’était pas le moment de Rapsat. C’est peut-être aussi parce que ce n’était pas encore au point ou pas vraiment dans l’air du temps. Peut-être que les gens ne s’étaient pas faits à l’idée qu’un chanteur belge puisse chanter du rock en français."

Bien installé dans le monde de la chanson francophone, il continue de sortir des albums à un bon rythme, notamment "Brasero" en 1992. Mais la décennie 1990 est moins fructueuse pour "Pierrot".

3. La consécration avec Dazibao… et la maladie

C’est finalement en 2001 que vient la consécration avec "Dazibao". Très bien accueilli chez nous, cet ultime album séduit également nos voisins français grâce aux tubes "Ensemble", "Les rêves sont en nous" ou encore "Adeu".

Rongé par le cancer, Pierre Rapsat ne profitera jamais réellement de ce succès avant sa disparition. Mais qu’importe la renommée, ce qu’il voulait, c’était concrétiser ses rêves. Et il l’a fait! "Cela n’a jamais été mon objectif d’être une vedette. Je rêvais de faire ce métier et de monter sur scène. Ce n’est pas évident car il y en a beaucoup qui essaient, se plantent et ne durent pas très longtemps. J’aurais détesté faire un énorme tube et puis basta, plus rien" déclarait-il dans l’émission "Pierrot 30 ans", sur la RTBF.

Et 20 ans plus tard, personne ne l’a oublié. Entre un hommage de son ancienne choriste BJScott sur la scène de The Voice Belgique, une tournée événement du coverband Brasero ou la rediffusion de son concert au Cirque Royal sur La Trois, la musique de Pierre Rapsat continue de brûler "comme un brasero dans la nuit".