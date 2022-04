Bigflo et Oli de retour avec un nouveau clip sur la France: «Sacré bordel»

Dans le clip, Bigflo et Oli apparaissent dans un cube de verre. A l’intérieur, un canapé rouge, des plantes et tout le mobilier nécessaire pour leur studio nomade. De Toulouse à Paris en passant par les Pyrénées, le cube a été déposé dans plusieurs villes de France et a fait son effet en attirant les foules sur son passage.

Dans la chanson "Sacré bordel", Bigflo et Oli abordent leur rapport conflictuel à la France. Comparant tantôt l’hexagone à un membre de leur famille: "Comme une tante avec qui je ne suis pas toujours d’accord", tantôt à une figure de repères "quand j’en pars, je ne pense qu’a mon retour", les frères signent surtout un titre plein d’amour pour le pays qui les a vu grandir.

Bigflo et Oli annoncent également l’arrivée de leur prochain album sans pour autant avancer de date précise: "L’album et bientôt fini".

Les frères toulousains ont été révélés au grand public en 2015 avecleur premier album, La Cour des grands, suivi depuis par La Vraie vie et La Vie de rêve (respectivement certifiés or, diamant et triple platine).