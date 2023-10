Storyville, l'école du plaisir (2023) ©Glénat

Quand on se revendique féministe, installer l’intrigue de son premier scénario au cœur d’un… bordel ne va pas forcément de soi. La chose revêt même quelques aspects paradoxaux que Lauriane Chapeau, aux manettes de Storyville, accepte volontiers ; “Mais, qu’on le veuille ou non, le bordel est un symbole très fort du patriarcat, puisqu’il a été créé par des hommes pour des hommes, et pour permettre au désir masculin uniquement de s’y exprimer.”



Or, c’est bien le plaisir féminin que la jeune scénariste française a voulu placer au cœur de ce premier roman graphique : nous sommes en 1917 à La Nouvelle-Orléans, où Santa, une gamine plutôt innocente de 17 ans, idéalise la maison close où se rendent ses frères aînés. “C’est une fiction, bien sûr, mais issue de mes lectures et de mes souvenirs, ose Lauriane Chapeau. Or, lorsque j’étais petite, avec mes copines, on jouait… aux prostituées. Après coup, ça peut prêter à sourire, mais à l’époque, pour moi, elles avaient tous les attributs féminins de l’âge adulte : elles faisaient l’amour, et elles gagnaient de l’argent ! Bingo ! J’avais en tête cette image tronquée, un peu comme Santa au début du récit. Et évidemment, j’ai grandi, je me suis bien rendu compte que ce n’était pas la panacée.”

Pourquoi, alors, ne pas profiter de la fiction pour changer la fonction de l’endroit ? Guidée par la plume de la scénariste française de 38 ans et le dessin tellement plein de vie de Loïc Verdier (La farce des Hommes-Foudre), Santa parvient à convaincre la mère-maquerelle du “Make Love to me” de transformer son bordel en… école du plaisir, d’abord destiné aux seuls clients, mais bientôt aussi à leurs épouses. Et si Lauriane Chapeau se refuse à adopter un point de vue “politique” sur la prostitution, on peut voir, dans cette idée, une forme de douce révolution : “Quand Santa lui soumet son projet, la patronne a raison de lui demander : ‘‘En fait, tu me proposes un bordel qui œuvrerait pour la fin des bordels ?’’ Puisqu’en gros, si tout le monde s’éclate au lit, plus personne n’aura besoin d’y venir. Ce serait génial, non ? (elle rit)”

Une vision probablement utopique, mais qui démontre aussi la visée pédagogique de ce drôle de récit. Rien d’étonnant, finalement, quand on sait que son autrice est par ailleurs… enseignante (“à temps plein”), et convaincue de l’importance de parler de ces sujets dès le plus jeune âge : “D’autant, termine celle qui est aussi maman d’une petite fille de 8 ans, qu’il est prouvé que plus on est éduqué à ces questions, moins on est violent.”