Les mots de l’éditeur

Alva (2023) ©Glénat

Nous sommes au cœur de l’hiver. Alva, une orpheline, vit en marge de la société. Elle survit dans les faubourgs ternes d’une ville scandinave en tant que cambrioleuse, grâce à ses talents exceptionnels pour grimper le long des édifices. Durant un casse avec ses deux associés, Morten et Mini, dans un immeuble où ils dérobent des pièces d’or dans l’appartement d’un vieil homme, elle libère par mégarde, Sidsel, une sorcière de 2m10 qui possède la faculté de cracher des pépites d’or.

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : SCANDINAVE

Après les séries télé, les Scandinaves se mettent tout aussi brillamment à la BD. Trempé dans leur propre mythologie, ce thriller voit une jeune cambrioleuse suédoise délivrer une sorcière, et se lancer avec elle dans une quête vengeresse. Lourd, noir, poisseux. Scandinave, quoi.

GLÉNAT | Studsgarth/Hansen, 264 p. n/b, 24,50 €

2. La boulonichon











Les mots de l’éditeur

La Boulonichon (2023) ©Expé Editions

À 40 ans, Clémentine se découvre par hasard une boule au sein gauche. Une “Boulonichon” qui s’avère être un cancer. Pas de quoi la démonter, au contraire. Une BD d’humour qui fait du bien, et qui (spolier alert) finit bien.

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : HILARANT

Faire rire à travers le cancer du sein ? Défi relevé haut la main par Evemarie, qui vient vulgariser le sujet en racontant comment son héroïne, une quadra qui n’a pas sa langue dans sa poche, traverse cette épreuve. Est-ce le sujet, le ton ou le mélange des deux ? En tout cas, c’est hilarant.

EXPE ÉDITIONS | Evemarie, 120 p., 13 €

3. Au nom du fils











Les mots de l’éditeur

Au nom du fils (2023) ©Rue de Sèvres

Paris, de nos jours. Au chômage et divorcé, Stéphane mène une vie solitaire et morose. Un soir comme un autre, il reçoit un appel téléphonique en provenance de la Bolivie : son fils Max, avec qui le lien est rompu depuis des années, serait décédé dans la prison de San Pedro, unique en son genre car autogérée par les détenus. Honteux d’avoir été un père absent, Stéphane décide de “bazarder” sa dérive quotidienne et de partir pour la Paz afin d’élucider les mystères qui entourent la mort de son fils.

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : SURPRENANT

Mauvais père en froid avec son fils, Stéphane plaque tout quand il apprend sa mort, en Bolivie. Et se fait enfermer dans une prison gérée par les criminels… donc forcément très dangereuse. Le titre est bateau, ce que renferme ce drôle de roman graphique beaucoup plus surprenant. Très bon.

RUE DE SÈVRES | Djian/Djian/Corbet, 136 p., 20 €

4. Bellatrix











Les mots de l’éditeur

Bellatrix (2023) ©Dargaud

La flotte d’intervention de la galaxie, dont font partie les Avarants, peuple extra-terrestre évolué, est chargée d’intervenir sur des planètes afin d’éviter des tragédies, des guerres ou des régressions brutales qui toucheraient les peuples peu évolués. C’est ainsi que les habitants de Bellatrix vivent dans des conditions comparables à la Terre du début du XIXe siècle. Cette société, profondément fragilisée après une catastrophe, est menacée par un retour à l’obscurantisme.

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : AUTOMATIQUE

Après être revenues sur Aldébaran, où elles ont fini par s’embêter, Kim et la belle Manon repartent vers une nouvelle planète, peuplée d’êtres primitifs à forme humaine. Rien de bien neuf sous le soleil de la planète Leo, encore une fois aux manettes et en pilotage automatique.

DARGAUD | Leo, 48 p., 14 €

5. Dyatlov











Les mots de l’éditeur

Dyatlov (2023) ©Le Lombard

Janvier 1959. Un groupe d’alpinistes chevronnés entame une ascension en direction d’un mont russe. Aucun d’entre eux n’en reviendra vivant. Un mois plus tard, le procureur Lev Ivanov est appelé pour assister à la recherche des corps. Le “limier de Sverdlovsk” s’interroge : pourquoi les alpinistes se sont-ils séparés ? Pourquoi certains ont-ils lacéré leur tente pour en fuir sans leurs chaussures ? Et pourquoi les autres ont-ils été atrocement mutilés ? Et le pire, c’est que personne ne semble tenir à ce qu’il trouve les réponses…

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : MYSTÈRE

Mayen revient sur un épisode historique méconnu de la Russie : la disparition, en 1959, d’un groupe d’alpinistes. Avec pour héros un procureur rigide qui soupçonne une affaire étouffée. Sans preuve. Tout comme les auteurs. Frustrant, du coup.

LE LOMBARD | Mayen/Gonzalez, 104 p., 19,95 €

6. Hors Cadre











Les mots de l’éditeur

Hors Cadre (2023) ©Vraoum

Entre cadrage et recadrage : portrait absurde de la vie d’un photographe. Dans ce récit imaginaire, Simon Roure se sert de l’absurde pour enluminer le quotidien monotone d’un photographe. Celui-ci fait la rencontre fortuite d’Esteban, collégien de 40 ans qui le suivra dans sa quête d’identité artistique. L’artiste semble alors s’épanouir enfin dans son métier. Les galeries reconnaîtront-elles son talent ? Mangez-vous cinq fruits et légumes par jour ?

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : (SOUS-) FABCARO

Simon Roure disserte et digresse autour du métier de photographe, et enchaîne les gags, en une planche, plus absurdes que drôles, qui ne font que rarement sourire, quand ils ne laissent pas carrément pantois. Et prouvent, en tout cas, que n’est pas Fabcaro qui veut.

VRAOUM | Roure, 80 p., 15 €

7. Noir Horizon











Les mots de l’éditeur

Noir Horizon (2023) ©Glénat

Dans un monde post-apocalyptique en souffrance, la planète Kepler-452 b intéresse de près l’armée. Toutes les tentatives de traverser son “mur” se sont soldées par de cuisants échecs. Mais qu’y a-t-il derrière cet écran noir d’où aucun des soldats n’est jamais revenu ? Quelle source d’énergie abyssale les dévore jusqu’au dernier ? Face à ce noir horizon, les sondes et les androïdes tombent en panne, les caméras se brouillent. Les damnés de la prison de Kadingirra pourraient-ils réussir l’impensable ?

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : COSTAUD

Halloween arrive, la science-fiction n’est pas en reste avec le duo Pelaez/Blasco-Martinez. La énième conquête de l’espace tourne court et les héros (les plus vilains qu’on puisse trouver sur Terre) ne pourront compter que sur eux-mêmes face à des monstres surpuissants. Ça tabasse.

GLÉNAT | Pelaez/Blasco-Martinez, 56 p., 14,95 €

8. À quoi pensent les Russes











Les mots de l’éditeur

A quoi pensent les Russes (2023) ©La Boîte à Bulles

Fin juin 2022, alors que les télévisions de l’aéroport de Dubaï annoncent les dernières avancées russes en Ukraine, Nicolas Wild s’apprête à embarquer pour Saint-Pétersbourg. Si les frontières russes sont fermées aux journalistes occidentaux, la réglementation n’a pas changé pour les artistes. Équipé de son attirail de dessinateur et un poil stressé, l’auteur de “Kaboul Disco” part à la rencontre d’un peuple coupé du jour au lendemain d’une grande partie du monde.

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : HUMAIN

En pleine guerre ukrainienne, les journalistes sont bannis de Russie. Pas les BD-reporters. Wild mêle interviews et micros-trottoirs pour faire puzzle et ramener des infos inédites. Passionnant et humain (dans les bonnes comme les mauvaises pensées).

LA BOÎTE À BULLES | Nicolas Wild, 144 p., 19 €