+ ALBIN MICHEL | “Adieu Birkenau”, Kolinka/Efa/Cesc/Morvan/Matet/Roger, 112 p., 21.90 €.

Madeleine, résistante, tome 2 (2023) ©Dupuis

Depuis la sortie, à l’été 2021, du premier tome de Madeleine, résistante, Jean-David Morvan est entré dans une nouvelle phase de sa pourtant riche carrière de scénariste : “C’est un peu comme si j’avais appris ce métier toutes ces années pour en arriver là”.

“Là”, c’est ce moment où le scénariste français de 53 ans, à qui l’on doit aussi Les amis de Spirou, entreprend de transmettre les lourds héritages de la Seconde Guerre Mondiale à travers les témoignages de ceux – et en l’occurrence de celles – qui l’ont vécue. Mais n’allez pas lui parler de “devoir de mémoire” : “Déjà à l’école, je n’aimais pas trop les devoirs, ça sonne trop militaire. À tout choisir, je préfère parler d’envie de mémoire.”

Adieu Birkenau (2023) ©Albin Michel

Une envie double, même, puisque ce début d’automne marque la sortie simultanée de deux ouvrages assez similaire sur le fond puisqu’au deuxième volet de Madeleine, résistante, une série dans laquelle il évoque la trajectoire de Madeleine Riffaud au sein de la Résistance, se superpose Adieu Birkenau, one-shot paru chez Albin Michel dans lequel Ginette Kolinka témoigne sur son passage dans le camp de concentration de Birkenau. “Ce sont deux bouquins très différents, et il faut le dire, insiste Jean-David Morvan. Parce que ça m’embêterait que l’on dise que j’ai trouvé un “filon” C’est d’ailleurs la raison pour laquelle j’ai hésité deux secondes quand s’est présentée l’occasion de parler du destin de Ginette.”

"Madeleine, résistante", tome 2 (2023) ©Dupuis

Dernier voyage à Birkenau

Des doutes balayés dès la rencontre avec la survivante de 98 ans puis lorsque le scénariste a entrepris avec elle le périple jusqu’à Birkenau : “On a eu, quelque part, de la “chance”, estime-t-il, parce qu’elle nous a dit que ce serait son dernier voyage à Birkenau. Ça m’a offert une structure narrative formidable sur un plateau.”

Une structure qui se sert de cet ultime voyage au cœur de la Pologne actuelle en compagnie de jeunes élèves comme d’un fil rouge pour raconter, aussi, la vie de Ginette. Des allers et retour entre passé et présent qui changent du modus operandi utilisé pour Madeleine, résistante, qui s’attarde davantage sur les petits détails du quotidien d’une jeune fille et résistante durant la guerre : “C’est aussi lié aux deux personnages : Madeleine (NDLR : 99 ans) se souvient de tout, je n’ai jamais vu un cerveau pareil ! Ginette, elle, refuse de parler de ce dont elle ne se souvient pas, par exemple des chambres à gaz. Elle ne veut pas reconstituer ses souvenirs à partir de ce qu’elle a lu ou appris plus tard.”

Adieu Birkenau (2023) ©Albin Michel

Cela donne, au bout du compte, des ouvrages aux tonalités différentes mais qui nous rappellent, chacun à leur manière, et l’importance de se souvenir, et le rôle majeur joué dans ces conflits du siècle dernier par cette jeunesse dont on méprise parfois les opinions en 2023, notamment en matière d’égalité des genres ou d’écologie : “Entièrement d’accord, plussoie Jean-David Morvan. C’est pour ça que je ne voulais pas faire une BD qui ne parle que d’hier : ça a déjà été fait, et très bien fait, mille fois par le passé. Non, j’ai plutôt essayé de faire une BD qui convoque hier pour aussi parler d’aujourd’hui.”

98 et 99 ans, et des agendas de ministre(s)

Ce qui fait la richesse et la beauté des ouvrages de Jean-David Morvan, c’est qu’ils s’appuient sur les témoignages de deux femmes toujours en vie, et de quelle façon ! En effet, à respectivement 98 et 99 ans, Ginette Kolinka (par ailleurs mère de Richard Kolinka, le… batteur du groupe Téléphone) et Madeleine Riffaud continuent de jouer à plein leur rôle de “passeuse de mémoire” en témoignant, notamment dans les écoles, au sujet de leurs expériences dans les camps ou dans la Résistance.

Ginette Kolinka, foulard sur les cheveux, et entourée de ses deux soeurs et de Reine, une amie de la famille ©Dupuis

Une scène cocasse d’Adieu Birkenau, un livre qui s’est rapidement trouvé en rupture de stock et pour lequel un deuxième tirage est attendu sous peu, montre ainsi une Ginette bien embêtée de devoir caser, dans son agenda de ministre, une nouvelle intervention scolaire : “C’est dingue, elles ne s’arrêtent jamais, se marre leur scénariste et désormais ami. Je pense que quand elles s’arrêteront, c’est qu’elles auront fini leur vie, c’est aussi simple que ça. C’est pour ça qu’elles doivent absolument continuer !”