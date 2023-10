« Astérix et Obélix : L’Iris blanc » : deux stars françaises ont inspiré le méchant du 40e album de la série

À une semaine de la sortie de « L’Iris blanc », le 40e album de la saga « Astérix et Obélix », le scénariste Fabcaro et le dessinateur Didier Conrad ont dévoilé, ce lundi 16 octobre 2023, le visage du nouveau méchant de la série. Un méchant inspiré par un philosophe et un politicien français.