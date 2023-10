Emilie Frèche raconte "Les amants du Lutétia" : "Il faut questionner ses parents tant qu’ils sont encore là"

Ils seront retrouvés morts un matin, dans une chambre d’hôtel d’un palace, allongés sur leur lit et vêtus dans leurs beaux habits, un sac en plastique sur la tête. Sur la table de nuit, une lettre pour expliquer leur geste: l’absence d’une loi sur la fin de vie en France ne leur a pas donné le choix de cette mort violente.

Histoire vraie

Les amants du Lutétia, s’inspire d’un fait réel survenu il y a dix ans. Une histoire qui a déjà inspiré le téléfilm avec Line Renaud Le dernier voyage diffusé ces jours-ci sur la RTBF et France Télévisions. La différence avec le roman d’Émilie Frèche, c’est qu’il raconte surtout l’histoire de ceux qui restent. Celle d’Éléonore, la fille du couple et de son fils, Simon.

Pour les deux, cette mort est inattendue et les circonstances rendent le deuil encore plus difficile. Ils le vivent pourtant bien différemment.

Simon va militer pour qu’enfin les choses bougent en France et que l’euthanasie ne soit plus un sujet tabou. Alors que sa mère, fille unique du couple, se sent complètement abandonnée. "Choisir sa mort, c’est une forme de liberté, un choix individuel. Mais la mort est tout sauf une affaire individuelle, parce qu’il y a ceux qui restent.", assure Émilie Frèche, scénariste et auteure d’une quinzaine de romans. Elle se défend d’avoir voulu écrire un livre militant, même si le personnage de Simon l’est. Elle voulait avant tout apporter un éclairage sur les vivants, sur l’après.

On ne connaît pas ses parents

Eleonore est en état de sidération. Elle se rend compte que ses parents ont préparé minutieusement leur geste depuis longtemps et "qu’à minima, il lui ont menti par omission". Elle se rend compte aussi que ses parents lui manquent et que finalement, ils lui ont manqué toute sa vie. "Ezra et Maud Kerr étaient un couple, un mari et une femme avant d’être un père et une mère. Quand on s’aime à ce point, il n’y a pas de place pour un enfant". Ils ont partagé les mêmes cigarettes, bu dans les mêmes verres. "C’est beau quand je vois des couples comme ça. Et effrayant à la fois. Ils n’existent pas sans l’autre."

Cette histoire montre aussi une réalité qui nous concerne plus largement: on connaît finalement très peu nos parents en tant qu’individus: "On ne connaît pas ses parents. Découvrir que l’autre est un autre auquel on n’a pas accès est un thème qui traverse mes livres. Aux funérailles, Éléonore se demande qui sont tous ces gens. Elle ne les connaît pas, elle n’a jamais eu accès au monde de ses parents. Il faut questionner ses parents tant qu’ils sont encore là…"

Émilie Frèche, "Les amants du Lutétia", Albin Michel, 384p.