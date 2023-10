Harry Potter a 25 ans, voilà pourquoi ça marche toujours autant

Edwige Pasquet, est la présidente des Éditions Gallimard Jeunesse, elle l’assure: "C’est une œuvre classique et intemporelle. Et dans 25 ans, on lira encore Harry Potter. C’est tout le talent de J.K. Rowling. Elle a écrit une saga qui met en avant des valeurs très actuelles: l’amour, l’amitié, la solidarité, la famille, la résilience, le courage… Ca parle de la mort, de héros qui ne sont pas tout le temps des héros mais qui ont des faiblesses aussi, des hésitations… Beaucoup de jeunes lecteurs (et moins jeunes aussi) s’identifient à Harry Potter."

Petits et grands

Et puis il y a du suspense, de l’humour, de l’émotion… un cocktail qui plaît aux plus jeunes et qui est aussi agréable à lire pour les plus grands. "Les parents et les grands-parents ont vu leurs enfants dévorer les livres et ont voulu les lire eux aussi."

1998-2023, les couvertures ont bien changé. ©

L’éditrice salue l’imagination et l’érudition de l’auteure. "Elle a inventé les noms des lieux, des animaux, des personnages… Elle connaît très bien les légendes, la philosophie, la mythologie, l’Histoire. Par exemple, il y a une critique du nazisme dans ses livres. Les enfants ne l’auront pas vu, mais les adultes oui."

Refusé 11 fois

Dès le début, Gallimard flaire le coup de génie. Christine Baker (décédée au printemps dernier), l’éditrice londonienne de la maison repère le manuscrit de J.K. Rowling, même pas encore édité en anglais et le propose à la traduction. Le manuscrit a pourtant été refusé par 11 éditeurs avant, sans doute effrayés par le caractère inclassable de l’ouvrage.

Harry Potter est intégré au catalogue de la rentrée littéraire de 1998 de Gallimard. "Chaque volume a été un coup de cœur, c’est incroyable d’avoir une saga de cette qualité-là sur la longueur. Au fur et à mesure, le bouche-à-oreille a fonctionné, le travail des libraires a payé. Ca a tout de suite marché. Mais à partir du 4e volume, c’est devenu un phénomène de cours d’école !" On se souvient des files devant les librairies à la sortie de chaque nouveau volume. "Le héros grandit à chaque tome. Les enfants attendaient ça parce qu’ils ont grandi en même temps qu’Harry Potter".

Et puis, la saga a révolutionné l’édition jeunesse qui jusque là publiait plutôt des livres au format poche. Les trois premiers volumes ont été publiés en petit format alors que dès le quatrième (et les nombreuses rééditions après), ils ont été imprimées en grand format.

De nombreux petits

Edwige Pasquet évoque également la saga Les Royaumes du nord de Philip Pullman, parue la même année. "Ils ont fait lire mais ils ont aussi beaucoup fait écrire ! Ils ont tous les deux influencé beaucoup d’auteurs. Il y a eu ensuite toutes les fan fictions et énormément d’auteurs jeunesse reconnus comme La Passe-Miroir de Christelle Dabos…"

Et puis, il y a aussi tout le talent du traducteur français Jean-François Ménard, le traducteur de Roald Dah qui a su garder toute la fantaisie de l’auteur. Il donne dans le dossier de Gallimard un exemple "Hogwarts, l’école des sorciers, est devenue Poudlard en français. En verlan, Hogwarts signifie phacochère wart hog. Hog signifie porc, et wart, verrue. J’ai cogité: un porc peut être du lard, une verrue, un pou. Poux de lard. Poudlard."