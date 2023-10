Demain est un autre jour (2023) ©Futuropolis

Est-il véritablement nécessaire d’avoir des enfants pour vivre heureux ? Cette croyance, jadis ancrée, se trouve nichée au cœur de Demain est un autre jour, le nouveau très beau roman graphique de Keum Suk Gendry-Kim.

Cette autrice coréenne, devenue Française par son mariage avec un traducteur et enseignant, est venue tardivement à la bande dessinée et trace, depuis 2012 et un premier ouvrage publié chez Sarbacane, un double sillon singulier : tantôt elle nous parle de sa Corée natale, adaptant au passage quelques classiques de sa littérature (L’arbre nu, sorti aux Arènes en 2020), tantôt elle raconte sa trajectoire personnelle, et celle de sa famille (son père dans Le chant de mon père, sa mère dans L’attente), dans des récits autobiographiques.

Demain est un autre jour appartient incontestablement à la deuxième catégorie, même si son héroïne principale porte un autre prénom et que le contexte a été modifié. On y suit la trajectoire de Bada et San, un couple de jeunes trentenaires qui désespèrent de devenir parents. Certes, ils sont “encore jeunes”, mais les années passent et la pression sociale se fait de plus en plus pesante.

En dépeignant leur quotidien, Keum Suk Gendry-Kim démontre qu’en dépit des récentes évolutions de notre société, la parentalité demeure, aux yeux de beaucoup, un passage obligé : les ventres arrondis des copines, les conversations salaces des potes de bistrot, les remarques intéressées et parfois blessantes des (beaux-) parents, tout ramène à cet instant médian de nos vies où le désir d’enfant constitue un absolu auquel il serait quasi insultant de déroger, a fortiori lorsqu’on est issu d’une culture orientale où il est plus prégnant encore. Une “nécessité” qui semble justifier, à elle seule, toutes les souffrances que peuvent représenter les injections hormonales et la fébrile attente qui caractérise le passage par l’insémination artificielle.

Intelligemment, l’autrice de 52 ans parvient à s’extraire de ce cas individuel pour offrir, tout en délicatesse, un regard critique, tant féminin que masculin (le point de vue de l’homme est également exprimé) sur cette injonction sociétale : la seule crainte de la solitude peut-elle, à elle seule, justifier un désir d’enfant ? Ou le bonheur peut-il aussi se nicher ailleurs, et sans s’accompagner d’une encombrante culpabilité ? Keum Suk Gendry-Kim a sa propre réponse. Et on a tendance à la partager.