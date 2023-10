Les mots de l’éditeur

Maltempo (2023) ©Delcourt

Sur sa petite île coincée entre le marteau de la mafia et l’enclume de la misère, Mimmo, 15 ans, rêve d’échapper à la fatalité d’une vie au rabais. Il le sent, il le sait, c’est avec sa guitare qu’il s’en sortira. Quand il apprend que le casting d’une célèbre émission musicale arrive, ne pas laisser passer cette chance devient son idée fixe, son horizon…

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : MERVEILLEUX

Alfred revient à l’Italie de ses origines et au ton du fabuleux Come Prima pour nous raconter la galère de potes mal nés, coincés dans un bled et qui rêvent de gagner un concours musical pour s’en échapper. Pas mal de spleen, mais une atmosphère envoûtante et, mine de rien, un message d’espoir. Merveilleux.

DELCOURT | Alfred, 180 p., 23.95 €

2. Le Royaume sans nom (T.1)











Les mots de l’éditeur

Le Royaume sans nom (2023) ©Glénat

Dans un royaume sans nom peuplé d’animaux où l’on croise un trésorier Zèbre, une soubrette Gazelle ou un Cerf ménestrel, le roi a atteint un âge honorable. Une question se pose donc : qui va lui succéder à la cour des Lions ? Son fils, le jeune prince ne semble pas attiré par le trône… Manifestant un profond attachement envers son père quand la tradition exige qu’il l’affronte pour prendre sa place, ce prince sans ambition est jugé frêle et inoffensif. L’arrivée de la délégation des royaumes du Nord pour un sommet d’États semble alors réveiller les instincts les plus vils !

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : ANIMALIER

Dans un royaume soumis au règne des lions, un jeune prince refuse de “tuer” le père (au sens premier) pour raviver la flamme du pouvoir. Ce qui nourrit les appétits des alliés d’hier. De la fantasy animalière (c’est à la mode) façon Les 5 Terres, bien écrite, avec un poil d’humour bienvenu en sus.

GLÉNAT | Hanna/Redec, 64 p., 15.50 €

3. Western Love (T.1)











Les mots de l’éditeur

Western Love (2023) ©Soleil

Lorsqu’il rencontre “Molly La Teigne”, dans un bled poussiéreux du Nouveau Mexique, “Gentil” décide de quitter son ancienne vie de hors-la- loi pour la séduire et vivre à ses côtés. Hélas, son passé le rattrape et les deux amants sont séparés…

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : INSOLITE

Un jeune outlaw tombe follement amoureux d’une tenancière de salon de thé, et se trouve confronté entre son gang et ses sentiments. Un western assez insolite, plus drôle et détaché que sérieux et violent, mais qui peine à trouver sa vraie identité au milieu de toute cette poussière.

SOLEIL |“La Teigne et le gentil”, Augustin Lebon, 56 p., 15.50 €

4. La véritable histoire de Saint-Nicolas











Les mots de l’éditeur

La véritable histoire de Saint-Nicolas (2023) ©Fremok

Tremblez, damnés puissants qui saccagez, pillez et nassez le monde des justes, des pauvres et des enfants ! Saint Nicolas, le patron des gosses, revient, et il n’est pas content !

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : DANTESQUE

Âmes sensibles et petits enfants s’abstenir. Reprenant la légende cruelle et saignante de saint Nicolas, Thierry Van Hasselt la transpose dans notre monde encore plus violent et dégénéré, quitte à égratigner nos politiques. Dantesque.

FREMOK | Van, Hasselt, 68 p., 29 €

5. Les mères de famille ne font pas d’humanitaire











Les mots de l’éditeur

Les mères de famille ne font pas d'humanitaire (2023) ©La Boîte à Bulles

Justine est une humanitaire passionnée. Depuis sa première mission en Afghanistan en 2005, être sur le terrain, c’est un peu son obsession. Mère de quatre enfants, elle bat en brèche l’idée – qu’on lui a souvent opposée – selon laquelle les mères ne pourraient pas faire carrière dans l’humanitaire… Pour autant, elle ne nie pas les acrobaties qu’elle doit faire pour concilier missions à l’étranger et vie de famille.

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : ANECDOTIQUE

À travers 15 ans de voyages dangereux, on découvre la vie de Justine qui mène de front vie de famille et humanitaire. Un peu d’humour et des anecdotes pour un album qui ne raconte pas grand-chose.

LA BOÎTE À BULLES | Van Hasselt, 96 p., 19 €

6. Kyle Travel (T.1)











Les mots de l’éditeur

Kyle Travel (2023) ©Dupuis

Une fois de plus, Kyle, sept ans, se fait embêter par trois brutes à peine plus âgées que lui. En cause : la tache de naissance de Selen, sa petite sœur, objet de moqueries de tous les enfants. Kyle adore sa sœur mais ne peut pas s’empêcher de lui en vouloir : personne n’est venu à son anniversaire de peur d’une maladie contagieuse ! Après avoir fini de bouder dans sa cabane dans le jardin, il rejoint la maison familiale… avant de disparaître dans un rayon de lumière ! En route pour une planète mystérieuse dont les dirigeants ont de grands projets pour lui…

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : COMPLIQUÉ

Ça commence par un récit familial, puis se mue en… space opéra. Trait d’union entre les deux ? Kyle, une jeune tête brûlée enlevée à sa sœur adorée pour poursuivre sa “formation” sur une lointaine planète. Le ton est sympa, le trait très manga, mais on a eu un peu de mal à suivre.

DUPUIS |“La fleur du souvenir”, Zonno/Russo, 64 p., 12.95 €

7. Je suis un dragon











Les mots de l’éditeur

Je suis un dragon (2023) ©Jungle

Jules est un adolescent comme les autres, même si cette période étrange de la vie se passe pour lui un peu différemment : son corps se couvre d’écailles, ses yeux virent au jaune et, alors qu’il est en plein cours, il vomit du magma et met le feu à son sac. Il est à deux doigts de se faire coller par le proviseur lorsque sa prof d’histoire le sauve in extremis et lui explique qu’il serait un DRAGON !

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : FRAIS

Classé plutôt parmi les ratés que les populaires du lycée, Jules découvre qu’il est… un dragon chargé de protéger sa princesse. Reste à la trouver. Le dessin n’est pas encore totalement maîtrisé, mais voilà une aventure fraîche pour un jeune public.

JUNGLE | Casulli/Tomas, 56 p., 13.50 €

8. Meschugge











Les mots de l’éditeur

Meschugge (2023) ©Glénat

Copenhague, Danemark, 1905. Suite à une série de meurtres de prostituées dans le ghetto, une jeune dactylo d’origine juive est recrutée par la police pour les aider dans leur enquête. Ses recherches la mènent sur la piste d’un meurtrier sanguinaire dont les actes sont ancrés dans de vieilles superstitions et qui marque ses victimes de symboles cabalistiques. Sa traque se transforme peu à peu en quête personnelle, où elle aura à affronter ses propres racines et ses peurs les plus profondes.

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : MITIGÉ

Dans le Copenhague de 1905, la jeune Nathan doit enquêter au cœur du ghetto juif de la ville, où des prostituées sont assassinées. Un thriller graphiquement bien fichu, mais dont le fond ésotérique inspiré de la Kabbale est inutilement complexe. Résultat mitigé, donc.

GLÉNAT | Bødker/Højgaard, 144 p. n/b, 23 €