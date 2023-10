Modiano sous le charme de "La danseuse"

"Un soir de novembre ou de décembre, j’étais venu chercher un enfant nommé Pierre dans un immeuble du nord-ouest de Paris pour le ramener chez lui." Pierre est le fils de la danseuse, dont le narrateur, âgé d’un peu plus de vingt ans, s’occupe lorsqu’elle répète un spectacle. De son géniteur, seulement appelé "le père du petit Pierre", on ne saura rien de précis. Sinon qu’il fut l’ami d’un certain Serge Verzini et qu’il a dû "quitter la France", car ils appartenaient à un "milieu un peu particulier", du temps où ils habitaient Saint-Leu-La-Forêt. Son interlocuteur sait de quoi il parle. "Mon père lui-même et ses amis.", pense le double de l’écrivain dont le père fricota avec la pègre sous l’Occupation.

"Ainsi depuis quelques jours, observe-t-il, me revenaient, par bribes, les images d’une période très lointaine de ma vie." Des images qui, comme des noyés recouverts par la glace, réapparaissent lors de la fonte de celle-ci. "C’était la période la plus incertaine de ma vie. Je n’étais rien. Jour après jour, j’avais l’impression de flotter dans les rues et de ne pas pouvoir me distinguer de ces trottoirs et de ces lumières, au point de devenir invisible." Invisible, lui qui écrit des "paroles de chansons", avant d’être engagé par un éditeur pour améliorer un roman anglais, ne l’est pas pour la danseuse qui le prend en affection.

Ensemble, ils marchent beaucoup dans Paris, surtout la nuit. Ils croisent des hommes et femmes nimbés de mystère: Boris Kniaseff, professeur de danse au studio Wacker ; Pola Hubersen, qui les emmène chez elle ; Olaf Barrou, l’associé de Verzini, propriétaire du cabaret La Boîte à Magie. Tentant de "déjouer le désordre et les pièges de la mémoire", Modiano fait ainsi revivre avec un charme subtil quelques "fantômes" issus de cette "nuit des temps" dont il s’imaginait pourtant "hors d’atteinte".

Patrick Modiano, "La danseuse", Gallimard, 96 p.