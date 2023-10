Cinq jours de Fureur de lire en Wallonie et à Bruxelles

Plusieurs concours pour tous les âges

Cette année, l’événement littéraire de l’automne mettra le cap au Nord, pour une centaine d’activités (rencontres, animations, lectures, concours, expositions, etc.) en lien avec la lecture, et plus particulièrement, autour des œuvres nordiques et scandinaves.

Dans le cadre de cet événement, un concours nommé "La petite fureur" et destiné aux enfants de 3 à 15 ans leur permettra de choisir un livre parmi quinze sélectionnés et de prolonger leur lecture dans une œuvre d’une forme artistique de leur choix (poème, dessin, vidéo, théâtre…).

Le concours annuel de nouvelles de la Fédération Wallonie-Bruxelles démarrera également, pour tous les âges, dès ce mercredi, alors qu’un concours autour des formats courts, cette fois destiné aux élèves du secondaire, sera également proposé.

Parmi les activités également prévues, un festival de la poésie sonore sera prévu à Liège, alors qu’un parcours d’auteurs animera des cafés, galeries et lieux culturels de Bruxelles.

Outre les activités et animations prévues durant ces cinq jours, des plaquettes reprenant des nouvelles, poèmes et albums d’auteurs et autrices de Wallonie et de Bruxelles vont être proposées gratuitement aux jeunes de tout âge dans les lieux organisateurs d’activité. Ces lectures seront également disponibles sur simple demande durant toute l’année.

Programme complet de l’événement sur www.fureurdelire.be